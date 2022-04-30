https://ria.ru/20220430/azovstal-1786363439.html
С территории "Азовстали" вышла группа мирных жителей
С территории "Азовстали" вышла группа мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022
С территории "Азовстали" вышла группа мирных жителей
Группа мирных жителей эвакуировалась с территории завода "Азовсталь" в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T17:43
2022-04-30T17:43
2022-05-01T01:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
владимир путин
владимир зеленский
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россия
вооруженные силы украины
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НОВОАЗОВСК, 30 апр — РИА Новости. Группа мирных жителей эвакуировалась с территории завода "Азовсталь" в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.Среди них были 19 взрослых и шесть детей, всего 25 человек.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
https://ria.ru/20220429/azovstal-1786195155.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины, донбасс
17:43 30.04.2022 (обновлено: 01:41 01.05.2022)
С территории "Азовстали" вышла группа мирных жителей
Территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе покинули 25 гражданских, включая шесть детей