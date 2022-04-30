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С территории "Азовстали" вышла группа мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786363439.html
С территории "Азовстали" вышла группа мирных жителей
С территории "Азовстали" вышла группа мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022
С территории "Азовстали" вышла группа мирных жителей
Группа мирных жителей эвакуировалась с территории завода "Азовсталь" в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T17:43
2022-05-01T01:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
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НОВОАЗОВСК, 30 апр — РИА Новости. Группа мирных жителей эвакуировалась с территории завода "Азовсталь" в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.Среди них были 19 взрослых и шесть детей, всего 25 человек.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
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в мире, мариуполь, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины, донбасс
17:43 30.04.2022 (обновлено: 01:41 01.05.2022)
 
С территории "Азовстали" вышла группа мирных жителей

Территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе покинули 25 гражданских, включая шесть детей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
НОВОАЗОВСК, 30 апр — РИА Новости. Группа мирных жителей эвакуировалась с территории завода "Азовсталь" в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Среди них были 19 взрослых и шесть детей, всего 25 человек.
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
29 апреля, 16:40
Пушилин рассчитывает, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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