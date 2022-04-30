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У снайперов на "Азовстали" американские тепловизоры, рассказал боец ДНР - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786329879.html
У снайперов на "Азовстали" американские тепловизоры, рассказал боец ДНР
У снайперов на "Азовстали" американские тепловизоры, рассказал боец ДНР - РИА Новости, 30.04.2022
У снайперов на "Азовстали" американские тепловизоры, рассказал боец ДНР
Украинские снайперы активно используют американские тепловизоры в тяжелом стрелковом противостоянии на "Азовстали" в Мариуполе, рассказал РИА Новости боец армии РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:04
2022-04-30T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
азовсталь
днр
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МАРИУПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Украинские снайперы активно используют американские тепловизоры в тяжелом стрелковом противостоянии на "Азовстали" в Мариуполе, рассказал РИА Новости боец армии ДНР Егор, продемонстрировав это трофейное оборудование из США."Некоторые группы работают "на оттяжке" - издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьезная", - сказал Егор.Он показал воронку в своём бронежилете, чуть правее сердца - пуля от снайперского патрона Lapua Magnum 338 калибра застряла в пластинах, которые спасли ему жизнь."Они нас встречают, они знают каждую дырку, каждую лазейку. Затаившийся снайпер составляет очень большую конкуренцию в снайперской работе. Это очень сложно, нам приходится работать в динамике", - говорит снайпер ДНР.Егор пошёл воевать за народное ополчение ДНР ещё в 2014 году. "Когда увидел Славянск, разбитый город, дети раненые. Тогда я понял, что это настоящая Отечественная война", - рассказывает боец."Для них герои совершенно противоположные нашим. Это точно такое же противостояние, как и в Великую Отечественную войну. У них там ценности идентичные фашистам, нацистской Германии. У нас ценности идентичные советским. Поэтому параллель можно прямую проводить. Точно так же поступали фашисты, точно так же наводили ужас на мирное население", - заключил он.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
https://ria.ru/20220429/azovstal-1786195155.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Приборы все американские у них" – боец ДНР о снайперском противостоянии на "Азовстали"
Боец ДНР рассказал РИА Новости о снайперском противостоянии на "Азовстали" и особенностях технического оснащения. Он отметил, что украинские снайперы используют американские тепловизоры.
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РИА Новости
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в мире, азовсталь, днр
14:04 30.04.2022 (обновлено: 16:59 30.04.2022)
 
У снайперов на "Азовстали" американские тепловизоры, рассказал боец ДНР

Боец ДНР: украинские снайперы на "Азовстали" используют американские тепловизоры

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Украинские снайперы активно используют американские тепловизоры в тяжелом стрелковом противостоянии на "Азовстали" в Мариуполе, рассказал РИА Новости боец армии ДНР Егор, продемонстрировав это трофейное оборудование из США.
"Некоторые группы работают "на оттяжке" - издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьезная", - сказал Егор.
Он показал воронку в своём бронежилете, чуть правее сердца - пуля от снайперского патрона Lapua Magnum 338 калибра застряла в пластинах, которые спасли ему жизнь.
"Они нас встречают, они знают каждую дырку, каждую лазейку. Затаившийся снайпер составляет очень большую конкуренцию в снайперской работе. Это очень сложно, нам приходится работать в динамике", - говорит снайпер ДНР.
Егор пошёл воевать за народное ополчение ДНР ещё в 2014 году. "Когда увидел Славянск, разбитый город, дети раненые. Тогда я понял, что это настоящая Отечественная война", - рассказывает боец.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 16:40
Пушилин рассчитывает, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится
"Для них герои совершенно противоположные нашим. Это точно такое же противостояние, как и в Великую Отечественную войну. У них там ценности идентичные фашистам, нацистской Германии. У нас ценности идентичные советским. Поэтому параллель можно прямую проводить. Точно так же поступали фашисты, точно так же наводили ужас на мирное население", - заключил он.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 10:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАзовстальДНР
 
 
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