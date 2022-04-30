https://ria.ru/20220430/azovstal-1786329879.html

У снайперов на "Азовстали" американские тепловизоры, рассказал боец ДНР

У снайперов на "Азовстали" американские тепловизоры, рассказал боец ДНР - РИА Новости, 30.04.2022

У снайперов на "Азовстали" американские тепловизоры, рассказал боец ДНР

Украинские снайперы активно используют американские тепловизоры в тяжелом стрелковом противостоянии на "Азовстали" в Мариуполе, рассказал РИА Новости боец армии РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:04

2022-04-30T14:04

2022-04-30T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Украинские снайперы активно используют американские тепловизоры в тяжелом стрелковом противостоянии на "Азовстали" в Мариуполе, рассказал РИА Новости боец армии ДНР Егор, продемонстрировав это трофейное оборудование из США."Некоторые группы работают "на оттяжке" - издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьезная", - сказал Егор.Он показал воронку в своём бронежилете, чуть правее сердца - пуля от снайперского патрона Lapua Magnum 338 калибра застряла в пластинах, которые спасли ему жизнь."Они нас встречают, они знают каждую дырку, каждую лазейку. Затаившийся снайпер составляет очень большую конкуренцию в снайперской работе. Это очень сложно, нам приходится работать в динамике", - говорит снайпер ДНР.Егор пошёл воевать за народное ополчение ДНР ещё в 2014 году. "Когда увидел Славянск, разбитый город, дети раненые. Тогда я понял, что это настоящая Отечественная война", - рассказывает боец."Для них герои совершенно противоположные нашим. Это точно такое же противостояние, как и в Великую Отечественную войну. У них там ценности идентичные фашистам, нацистской Германии. У нас ценности идентичные советским. Поэтому параллель можно прямую проводить. Точно так же поступали фашисты, точно так же наводили ужас на мирное население", - заключил он.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.

https://ria.ru/20220429/azovstal-1786195155.html

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785462346.html

азовсталь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Приборы все американские у них" – боец ДНР о снайперском противостоянии на "Азовстали" Боец ДНР рассказал РИА Новости о снайперском противостоянии на "Азовстали" и особенностях технического оснащения. Он отметил, что украинские снайперы используют американские тепловизоры. 2022-04-30T14:04 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азовсталь, днр