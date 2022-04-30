14:04 30.04.2022 (обновлено: 16:59 30.04.2022)
У снайперов на "Азовстали" американские тепловизоры, рассказал боец ДНР
Боец ДНР: украинские снайперы на "Азовстали" используют американские тепловизоры
МАРИУПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Украинские снайперы активно используют американские тепловизоры в тяжелом стрелковом противостоянии на "Азовстали" в Мариуполе, рассказал РИА Новости боец армии ДНР Егор, продемонстрировав это трофейное оборудование из США.
"Некоторые группы работают "на оттяжке" - издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьезная", - сказал Егор.
Он показал воронку в своём бронежилете, чуть правее сердца - пуля от снайперского патрона Lapua Magnum 338 калибра застряла в пластинах, которые спасли ему жизнь.
"Они нас встречают, они знают каждую дырку, каждую лазейку. Затаившийся снайпер составляет очень большую конкуренцию в снайперской работе. Это очень сложно, нам приходится работать в динамике", - говорит снайпер ДНР.
Егор пошёл воевать за народное ополчение ДНР ещё в 2014 году. "Когда увидел Славянск, разбитый город, дети раненые. Тогда я понял, что это настоящая Отечественная война", - рассказывает боец.
"Для них герои совершенно противоположные нашим. Это точно такое же противостояние, как и в Великую Отечественную войну. У них там ценности идентичные фашистам, нацистской Германии. У нас ценности идентичные советским. Поэтому параллель можно прямую проводить. Точно так же поступали фашисты, точно так же наводили ужас на мирное население", - заключил он.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.