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Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью" - РИА Новости, 30.04.2022
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Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью" - РИА Новости, 30.04.2022
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали" на видео - над заводом виден черный дым. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:36
2022-04-30T12:56
в мире
мариуполь
азовсталь
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МАРИУПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали" на видео - над заводом виден черный дым.На кадрах, снятых с беспилотника 30 апреля, видны поврежденные в ходе боев производственные и другие здания крупного предприятия, признаков активных боевых действий нет, над одним из зданий поднимается небольшой черный дым.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
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мариуполь
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Территория "Азовстали" с дрона
Беспилотник РИА Новости снял на видео территорию "Азовстали" - над заводом виден небольшой черный дым.
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в мире, мариуполь, азовсталь
10:36 30.04.2022 (обновлено: 12:56 30.04.2022)
 
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"

Над заводом "Азовсталь" в Мариуполе виден дым

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МАРИУПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали" на видео - над заводом виден черный дым.
На кадрах, снятых с беспилотника 30 апреля, видны поврежденные в ходе боев производственные и другие здания крупного предприятия, признаков активных боевых действий нет, над одним из зданий поднимается небольшой черный дым.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
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