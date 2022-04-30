https://ria.ru/20220430/artilleriya-1786307185.html
Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь
Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь - РИА Новости, 30.04.2022
Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь
Российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:51
2022-04-30T10:51
2022-04-30T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина
Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь
Минобороны: российская артиллерия поразила 389 военных объектов на Украине за ночь
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сказал Конашенков.