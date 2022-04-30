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Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь - РИА Новости, 30.04.2022
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Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь
Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь - РИА Новости, 30.04.2022
Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь
Российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:51
2022-04-30T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сказал Конашенков.
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россия, украина
10:51 30.04.2022
 
Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь

Минобороны: российская артиллерия поразила 389 военных объектов на Украине за ночь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКолонна военной техники РФ на шоссе
Колонна военной техники РФ на шоссе - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сказал Конашенков.
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