https://ria.ru/20220430/artilleriya-1786307185.html

Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь

Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь - РИА Новости, 30.04.2022

Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь

Российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:51

2022-04-30T10:51

2022-04-30T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780943841_0:0:2290:1288_1920x0_80_0_0_3d1b4c6d1b5f1a174ae389931ffb5df4.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина