https://ria.ru/20220430/armiya-1786380809.html
США подтвердили готовность поддерживать модернизацию армии Молдавии
США подтвердили готовность поддерживать модернизацию армии Молдавии - РИА Новости, 30.04.2022
США подтвердили готовность поддерживать модернизацию армии Молдавии
Сенатор США Стив Дейнс на встрече с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым заверил, что Вашингтон намерен продолжать поддерживать модернизацию армии... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T19:39
2022-04-30T19:39
2022-04-30T19:39
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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Сенатор США Стив Дейнс на встрече с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым заверил, что Вашингтон намерен продолжать поддерживать модернизацию армии республики, сообщила пресс-служба молдавского оборонного ведомства."Министр обороны Анатолий Носатый сегодня встретился с сенатором США Стивом Дейнсом, членом Республиканской партии от штата Монтана, который находился с рабочим визитом в Молдавии. Стив Дейнс подтвердил готовность своей страны продолжать начатые проекты и оказывать поддержку усилиям по модернизации Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.Собеседники обсудили региональную безопасность, двустороннее военное сотрудничество, помощь США в модернизации Национальной армии и возможности активизации партнерства двух стран в стратегическом диалоге.Носатый высоко оценил всестороннюю поддержку, оказываемую американскими партнерами в различных проектах и программах, в том числе в области обучения, тылового обеспечения и модернизации армейской инфраструктуры. Одним из приоритетов министерства является преобразование оборонного ведомства, чтобы оно соответствовало международным стандартам.
https://ria.ru/20220430/moldaviya-1786325065.html
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в мире, сша, молдавия, армия
США подтвердили готовность поддерживать модернизацию армии Молдавии
Сенатор США Дейнс заверил, что Вашингтон поддержит модернизацию армии Молдавии