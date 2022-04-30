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США подтвердили готовность поддерживать модернизацию армии Молдавии - РИА Новости, 30.04.2022
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США подтвердили готовность поддерживать модернизацию армии Молдавии
США подтвердили готовность поддерживать модернизацию армии Молдавии - РИА Новости, 30.04.2022
США подтвердили готовность поддерживать модернизацию армии Молдавии
Сенатор США Стив Дейнс на встрече с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым заверил, что Вашингтон намерен продолжать поддерживать модернизацию армии... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T19:39
2022-04-30T19:39
в мире
сша
молдавия
армия
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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Сенатор США Стив Дейнс на встрече с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым заверил, что Вашингтон намерен продолжать поддерживать модернизацию армии республики, сообщила пресс-служба молдавского оборонного ведомства."Министр обороны Анатолий Носатый сегодня встретился с сенатором США Стивом Дейнсом, членом Республиканской партии от штата Монтана, который находился с рабочим визитом в Молдавии. Стив Дейнс подтвердил готовность своей страны продолжать начатые проекты и оказывать поддержку усилиям по модернизации Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.Собеседники обсудили региональную безопасность, двустороннее военное сотрудничество, помощь США в модернизации Национальной армии и возможности активизации партнерства двух стран в стратегическом диалоге.Носатый высоко оценил всестороннюю поддержку, оказываемую американскими партнерами в различных проектах и ​​программах, в том числе в области обучения, тылового обеспечения и модернизации армейской инфраструктуры. Одним из приоритетов министерства является преобразование оборонного ведомства, чтобы оно соответствовало международным стандартам.
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в мире, сша, молдавия, армия
19:39 30.04.2022
 
США подтвердили готовность поддерживать модернизацию армии Молдавии

Сенатор США Дейнс заверил, что Вашингтон поддержит модернизацию армии Молдавии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената США
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената США. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Сенатор США Стив Дейнс на встрече с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым заверил, что Вашингтон намерен продолжать поддерживать модернизацию армии республики, сообщила пресс-служба молдавского оборонного ведомства.
"Министр обороны Анатолий Носатый сегодня встретился с сенатором США Стивом Дейнсом, членом Республиканской партии от штата Монтана, который находился с рабочим визитом в Молдавии. Стив Дейнс подтвердил готовность своей страны продолжать начатые проекты и оказывать поддержку усилиям по модернизации Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.
Собеседники обсудили региональную безопасность, двустороннее военное сотрудничество, помощь США в модернизации Национальной армии и возможности активизации партнерства двух стран в стратегическом диалоге.
Носатый высоко оценил всестороннюю поддержку, оказываемую американскими партнерами в различных проектах и ​​программах, в том числе в области обучения, тылового обеспечения и модернизации армейской инфраструктуры. Одним из приоритетов министерства является преобразование оборонного ведомства, чтобы оно соответствовало международным стандартам.
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