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Дачный вопрос. Что случилось с арендой загородных домов

Дачный вопрос. Что случилось с арендой загородных домов - РИА Новости, 30.04.2022

Дачный вопрос. Что случилось с арендой загородных домов

Самый доступный вид отдыха на майские — в домике на природе. Цены на аренду если и выросли, то незначительно, а вот спрос подскочил в несколько раз... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:00

2022-04-30T08:00

2022-04-30T08:12

калужское шоссе

москва

общество

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московская область (подмосковье)

инком-недвижимость

вциом

миэль

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Алена Казакова, Михаил Катков. Самый доступный вид отдыха на майские — в домике на природе. Цены на аренду если и выросли, то незначительно, а вот спрос подскочил в несколько раз. Забронировать хорошую дачу на праздники уже практически невозможно, хотя на лето вариантов еще много. Сколько стоит жилье за городом и как не нарваться на мошенников, разбиралось РИА Новости.В поисках свободной дачиПо данным ВЦИОМ, желающих провести майские праздники на даче — 42 процента. Это на восемь процентов больше, чем раньше. На ЦИАНе почти тысяча объявлений об аренде коттеджей и загородных домов в Подмосковье, но снять хоть что-то уже очень непросто.Дом в 30 километрах от Москвы по Калужскому шоссе, без пробок можно доехать на машине за час. Три этажа, огромная территория с мангалом, баня с подогреваемым бассейном, на площадке батут для детей и даже небольшой фонтан. Внутри — пять спален, караоке, комната отдыха и красивая мансарда. Удовольствие не из дешевых: 45 тысяч за один выходной день, за два сделают скидку десять тысяч рублей.Риелтор очень удивилась звонку: "Вы что, у нас уже две недели назад почти все варианты закончились. Этот дом можно забронировать, но только на 4 мая. Зато цена будет ниже: около 17 тысяч за сутки".Всего у нее осталось три-четыре свободных дома. Самый дешевый — 30 тысяч за день. Дом не только с бассейном, но и с каминным залом. Свободен 7 и 8 мая, на остальные числа — бронь.Есть вариант чуть более бюджетный — 12 тысяч рублей в праздничные дни (в будни в два раза дешевле). Симпатичный дом в 43 километрах от МКАД, бани нет, зато территория большая и рядом красивый лес. Объявление очень популярное, только за сутки его посмотрели более 70 раз. Оказалось, коттедж забронирован с 30 апреля до 15 мая. "Других домов, которые мог бы вам предложить за эту же сумму или дешевле, не осталось", — признается агент по недвижимости.Самые дорогие направления — Рублево-Успенское шоссе, Калужское и Новорижское, где больше всего элитной недвижимости. Средняя стоимость коттеджа — 30 тысяч рублей в сутки. Самые бюджетные направления на востоке и юго-востоке: Новорязанское, Егорьевское, Горьковское. Но и там цены от десяти тысяч, если это не деревянный покосившийся дом с печкой.Сметают все"Майские праздники — это всегда тренд на загородную недвижимость. В 2022-м, впрочем, как и в последние два года, все сложно с путешествиями за границу. Люди стараются не проводить выходные в городе и выезжают на природу компаниями или семьей. Бронируют практически с Нового года. Средний и премиум-сегмент разбирают сильно заранее. В экономклассе можно что-то посмотреть в начале апреля, но к концу месяца обычно уже ничего не остается, по крайней мере, в ближнем Подмосковье", — рассказывает президент Гильдии риелторов Московской области, генеральный директор агентства "Удачный выбор" Ольга Власова.Стоимость недвижимости формируют нескольких факторов, поясняет эксперт: "Если говорить о Подмосковье, то оно настолько большое, что сравнимо с площадью небольшой страны. Здесь все зависит от инфраструктуры и удаленности от столицы. Майские праздники идут не один день, поэтому учитываются наличие магазинов, детских площадок, медицинских учреждений, транспортная доступность".По ее словам, самые демократичные цены — в направлении Шатуры и Рошаля. Например, там были варианты за пять тысяч рублей в сутки, но сейчас их уже почти не осталось."Раньше их никто не брал, а теперь востребованы. В принципе, если дом недалеко от Москвы, то в среднем сегменте стоимость 20-30 тысяч рублей в сутки. На три дня может быть и 50, и 100 тысяч. В целом по сравнению с прошлым годом цены выросли на 15-20 процентов", — говорит начальник отдела управления загородной недвижимостью ИНКОМ-Недвижимость Анна Власова.В этом году на загородную недвижимость увеличился спрос, но предложений больше не стало. Те, кто раньше сдавал коттедж на праздники, сегодня и сам не против провести там время, поскольку выехать за границу на море сложно. Мало кто хочет сидеть в городе.С долгосрочной арендой загородного дома так же: чем раньше начнешь подбирать вариант, тем выше шанс найти подходящий по соотношению "цена — качество". "К маю, как правило, остаются только переоцененные объекты", — отмечает руководитель отдела аренды МИЭЛЬ "На Николоямской" Ольга Яцевская.Что касается цен, то эксперт предлагает ориентироваться на диапазон между 35 и 50 тысячами рублей в месяц. За эти деньги можно снять летний домик на расстоянии 50-100 километров от МКАД с минимальным набором удобств и небольшим участком. Если хочется что-то поближе к Москве, придется выложить от 70 до 100 тысяч рублей. Тут и дома бывают побольше, до 200 квадратных метров, и жить там можно круглый год.Мошенники не спятС первыми теплыми днями растет спрос на аренду дач, а вместе с ним и количество желающих обмануть невнимательных или просто доверчивых людей. Застраховаться от мошенников не всегда получается даже при сотрудничестве с риелторами, не говоря уже об онлайн-объявлениях.Один из самых распространенных способов обмана — субаренда. Жулик снимает дом у собственника, а затем сам сдает его. Хорошо, если срок повторной аренды не окажется больше срока первичной, иначе отдых серьезно испортят.Еще одна популярная афера основана на сговоре хозяина дачи с риелтором. Человек арендует дом через помощника, вносит задаток, потом оплату. Внезапно хозяин вспоминает, что дача нужна ему самому, и требует немедленно освободить помещение. При этом арендатору возвращают только часть средств, остальное делят между собой арендодатель и риелтор.Впрочем, риелторы-мошенники обманывают и без помощи со стороны. Представляясь сотрудником крупной компании, такой "агент" предлагает быстро найти "самую лучшую дачу по самой низкой цене", но сначала хочет подписать договор и получить предоплату. Клиент соглашается, после чего ему дают список дач, которые либо не соответствуют ожиданиям, либо уже сданы. Раскрыв обман, можно попробовать отсудить деньги, но, скорее всего, в договоре будет прописано оказание "информационных услуг". И тут уже ничего не докажешь.Другой вариант — показать потенциальному арендатору не ту дачу, которую ему предлагают на самом деле. Человека приводят на один объект, от которого он приходит в полный восторг, а на деле предлагают совсем другой: тот, на который клиент никогда бы даже не посмотрел.Аккуратнее надо быть не только с посредниками, но и с собственниками. Желательно, чтобы хозяин был один, а если их несколько, то человек, который выступает от их имени, должен иметь письменное разрешение каждого на сдачу объекта в аренду. Если же вам просто рассказывают, что все согласны и никаких проблем не будет, безопасность не гарантирована. Спустя время другой владелец может связаться с вами и потребовать немедленно покинуть дом под угрозой обращения в полицию. Особенно наглые даже запросят компенсацию "морального ущерба"."Иногда жилье сдает не собственник, поэтому нужно проверить паспорт арендодателя и его документы на объект. В договоре указывают паспортные данные сторон, сведения о том, на каком основании участок и дом принадлежат хозяину (например, договор купли-продажи, договор дарения). В текст обязательно вносят сроки аренды и сумму оплаты, права и обязанности сторон", — подчеркивает Анна Власова из ИНКОМ-Недвижимость.Кроме того, нужно убедиться в исправности электрооборудования и сантехники. Если все в порядке и вам удалось хорошо отдохнуть, не спешите покидать дом: проверьте помещение, чтобы не нарваться на штраф от недовольного хозяина.

калужское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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