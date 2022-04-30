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Старт "изящной" "Ангары" с Плесецка прошел успешно, заявил Рогозин - РИА Новости, 30.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220430/angara-1786281907.html
Старт "изящной" "Ангары" с Плесецка прошел успешно, заявил Рогозин
Старт "изящной" "Ангары" с Плесецка прошел успешно, заявил Рогозин - РИА Новости, 30.04.2022
Старт "изящной" "Ангары" с Плесецка прошел успешно, заявил Рогозин
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал запущенную с Плесецка в пятницу легкую ракету "Ангара" изящной и заявил, что ее испытания прошли... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T02:26
2022-04-30T02:26
наука
архангельская область
плесецк (космодром)
ангара (ракета)
космос
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал запущенную с Плесецка в пятницу легкую ракету "Ангара" изящной и заявил, что ее испытания прошли успешно.Легкую ракету "Ангара-1.2" в пятницу запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическим аппаратом в интересах российского Минобороны. В ночь на субботу в Минобороны сообщили, что спутник выведен на целевую орбиту."Изящная, легкая "Ангара" нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее Рогозин сообщал, что стартовый стол для "Ангары" на космодроме Восточный будет введен в эксплуатацию в декабре 2023 года.Это второй запуск легкой версии ракеты "Ангара". Первый старт этой версии ракеты состоялся 9 июля 2014 года также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до 3 тонн полезного груза."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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архангельская область, плесецк (космодром), ангара (ракета), космос
02:26 30.04.2022
 
Старт "изящной" "Ангары" с Плесецка прошел успешно, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: старт "изящной" "Ангары" с Плесецка прошел успешно

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал запущенную с Плесецка в пятницу легкую ракету "Ангара" изящной и заявил, что ее испытания прошли успешно.
Легкую ракету "Ангара-1.2" в пятницу запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическим аппаратом в интересах российского Минобороны. В ночь на субботу в Минобороны сообщили, что спутник выведен на целевую орбиту.
"Изящная, легкая "Ангара" нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее Рогозин сообщал, что стартовый стол для "Ангары" на космодроме Восточный будет введен в эксплуатацию в декабре 2023 года.
Это второй запуск легкой версии ракеты "Ангара". Первый старт этой версии ракеты состоялся 9 июля 2014 года также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до 3 тонн полезного груза.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
НаукаАрхангельская областьПлесецк (космодром)Ангара (ракета)Космос
 
 
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