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Старт "изящной" "Ангары" с Плесецка прошел успешно, заявил Рогозин

Старт "изящной" "Ангары" с Плесецка прошел успешно, заявил Рогозин - РИА Новости, 30.04.2022

Старт "изящной" "Ангары" с Плесецка прошел успешно, заявил Рогозин

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал запущенную с Плесецка в пятницу легкую ракету "Ангара" изящной и заявил, что ее испытания прошли... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T02:26

2022-04-30T02:26

2022-04-30T02:26

наука

архангельская область

плесецк (космодром)

ангара (ракета)

космос

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал запущенную с Плесецка в пятницу легкую ракету "Ангара" изящной и заявил, что ее испытания прошли успешно.Легкую ракету "Ангара-1.2" в пятницу запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическим аппаратом в интересах российского Минобороны. В ночь на субботу в Минобороны сообщили, что спутник выведен на целевую орбиту."Изящная, легкая "Ангара" нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее Рогозин сообщал, что стартовый стол для "Ангары" на космодроме Восточный будет введен в эксплуатацию в декабре 2023 года.Это второй запуск легкой версии ракеты "Ангара". Первый старт этой версии ракеты состоялся 9 июля 2014 года также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до 3 тонн полезного груза."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

архангельская область

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архангельская область, плесецк (космодром), ангара (ракета), космос