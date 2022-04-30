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СМИ: на Украине арестовали активы российского бизнесмена Фридмана

СМИ: на Украине арестовали активы российского бизнесмена Фридмана - РИА Новости, 30.04.2022

СМИ: на Украине арестовали активы российского бизнесмена Фридмана

Агентство "Украинские новости" пишет со ссылкой на офис генпрокурора Украины, что в стране арестовали активы компаний российского бизнесмена Михаила Фридмана на РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T01:19

2022-04-30T01:19

2022-04-30T01:19

в мире

украина

михаил фридман

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Агентство "Украинские новости" пишет со ссылкой на офис генпрокурора Украины, что в стране арестовали активы компаний российского бизнесмена Михаила Фридмана на сумму более 469 миллионов гривен (свыше 15,5 миллиона долларов).Утверждается, что арестованные средства находились на счетах банка, входящего "в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины".По данным украинского следствия, Фридман и другие бизнесмены использовали подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, чтобы легализовать активы этих компаний на общую сумму 1,1 миллиарда гривен (около 33 миллионов долларов). Утверждается, что позднее они вывели часть активов из банковской системы Украины, а на другую был наложен арест.Отмечается, что бюро экономической безопасности Украины ведет досудебное расследование по факту легализации имущества, полученного преступным путем, должностными лицами частного банковского учреждения.

https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

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в мире, украина, михаил фридман