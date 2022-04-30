https://ria.ru/20220430/afganistan-1786318939.html

В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП

В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП - РИА Новости, 30.04.2022

В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП

Две опоры линии электропередачи взорваны в провинции Парван в центральной части Афганистана, в результате 11 провинций страны, в том числе Кабул, остались без... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:18

2022-04-30T12:18

2022-04-30T12:18

в мире

парван

кабул (город)

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КАБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Две опоры линии электропередачи взорваны в провинции Парван в центральной части Афганистана, в результате 11 провинций страны, в том числе Кабул, остались без электричества, сообщает афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS)."Две… опоры линии электропередач были разрушены… в районе Тагма на юге Саланга в провинции Парван в результате взрыва наземной мины. В связи с этим инцидентом в Кабуле и еще 10 провинциях отключено электричество", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.Отмечается, что на месте работают технические группы.

https://ria.ru/20220425/afganistan-1785265457.html

парван

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, парван, кабул (город)