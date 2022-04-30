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В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП - РИА Новости, 30.04.2022
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В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП
В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП - РИА Новости, 30.04.2022
В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП
Две опоры линии электропередачи взорваны в провинции Парван в центральной части Афганистана, в результате 11 провинций страны, в том числе Кабул, остались без... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:18
2022-04-30T12:18
в мире
парван
кабул (город)
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КАБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Две опоры линии электропередачи взорваны в провинции Парван в центральной части Афганистана, в результате 11 провинций страны, в том числе Кабул, остались без электричества, сообщает афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS)."Две… опоры линии электропередач были разрушены… в районе Тагма на юге Саланга в провинции Парван в результате взрыва наземной мины. В связи с этим инцидентом в Кабуле и еще 10 провинциях отключено электричество", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.Отмечается, что на месте работают технические группы.
https://ria.ru/20220425/afganistan-1785265457.html
парван
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в мире, парван, кабул (город)
12:18 30.04.2022
 
В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП

В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП, 11 провинций остались без электричества

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
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КАБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Две опоры линии электропередачи взорваны в провинции Парван в центральной части Афганистана, в результате 11 провинций страны, в том числе Кабул, остались без электричества, сообщает афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).
"Две… опоры линии электропередач были разрушены… в районе Тагма на юге Саланга в провинции Парван в результате взрыва наземной мины. В связи с этим инцидентом в Кабуле и еще 10 провинциях отключено электричество", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
Талибы на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 10:55
Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан
Отмечается, что на месте работают технические группы.
 
В миреПарванКабул (город)
 
 
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