https://ria.ru/20220430/afganistan-1786318939.html
В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП
В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП - РИА Новости, 30.04.2022
В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП
Две опоры линии электропередачи взорваны в провинции Парван в центральной части Афганистана, в результате 11 провинций страны, в том числе Кабул, остались без... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:18
2022-04-30T12:18
2022-04-30T12:18
в мире
парван
кабул (город)
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КАБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Две опоры линии электропередачи взорваны в провинции Парван в центральной части Афганистана, в результате 11 провинций страны, в том числе Кабул, остались без электричества, сообщает афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS)."Две… опоры линии электропередач были разрушены… в районе Тагма на юге Саланга в провинции Парван в результате взрыва наземной мины. В связи с этим инцидентом в Кабуле и еще 10 провинциях отключено электричество", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.Отмечается, что на месте работают технические группы.
https://ria.ru/20220425/afganistan-1785265457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парван, кабул (город)
В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП
В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП, 11 провинций остались без электричества