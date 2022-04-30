14:19 30.04.2022 (обновлено: 01:14 01.05.2022)
Захарова заявила о бегстве команды администрации Байдена из Белого дома
Представитель МИД России Захарова заявила о бегстве команды Байдена из Белого дома
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Команда администрации президента США Джо Байдена бежит из Белого дома, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, — упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену", — отметила она.
Официальный представитель МИД также указала на "внезапное желание отдохнуть", возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха.
"И, как оказалось, устали там за год многие. По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Джина Маккарти", — подчеркнула Захарова, перечислив и ряд других чиновников.
По ее словам, американские СМИ также сообщают, что спецпредставитель США по климату Джон Керри в раздумьях, "не оставить ли этот корабль до конца года".
Она добавила, что среди подчиненных вице-президента Камалы Харрис случился массовый исход, работу покинули десятки сотрудников.
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