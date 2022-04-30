https://ria.ru/20220430/administratsiya-1786330976.html

Захарова заявила о бегстве команды администрации Байдена из Белого дома

Захарова заявила о бегстве команды администрации Байдена из Белого дома - РИА Новости, 01.05.2022

Захарова заявила о бегстве команды администрации Байдена из Белого дома

Команда администрации президента США Джо Байдена бежит из Белого дома, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел... РИА Новости, 01.05.2022

2022-04-30T14:19

2022-04-30T14:19

2022-05-01T01:14

в мире

сша

джон керри

далип сингх

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

камала харрис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_0:81:3288:1931_1920x0_80_0_0_f179d9a99ab4471c0798eae90ec290c3.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Команда администрации президента США Джо Байдена бежит из Белого дома, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Официальный представитель МИД также указала на "внезапное желание отдохнуть", возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха."И, как оказалось, устали там за год многие. По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Джина Маккарти", — подчеркнула Захарова, перечислив и ряд других чиновников.По ее словам, американские СМИ также сообщают, что спецпредставитель США по климату Джон Керри в раздумьях, "не оставить ли этот корабль до конца года".Она добавила, что среди подчиненных вице-президента Камалы Харрис случился массовый исход, работу покинули десятки сотрудников.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html

https://ria.ru/20220428/mirotvorets-1785915790.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джон керри, далип сингх, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, камала харрис