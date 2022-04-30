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Захарова заявила о бегстве команды администрации Байдена из Белого дома - РИА Новости, 01.05.2022
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Захарова заявила о бегстве команды администрации Байдена из Белого дома
Захарова заявила о бегстве команды администрации Байдена из Белого дома - РИА Новости, 01.05.2022
Захарова заявила о бегстве команды администрации Байдена из Белого дома
Команда администрации президента США Джо Байдена бежит из Белого дома, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел... РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T14:19
2022-05-01T01:14
в мире
сша
джон керри
далип сингх
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Команда администрации президента США Джо Байдена бежит из Белого дома, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Официальный представитель МИД также указала на "внезапное желание отдохнуть", возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха."И, как оказалось, устали там за год многие. По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Джина Маккарти", — подчеркнула Захарова, перечислив и ряд других чиновников.По ее словам, американские СМИ также сообщают, что спецпредставитель США по климату Джон Керри в раздумьях, "не оставить ли этот корабль до конца года".Она добавила, что среди подчиненных вице-президента Камалы Харрис случился массовый исход, работу покинули десятки сотрудников.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html
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в мире, сша, джон керри, далип сингх, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, камала харрис
14:19 30.04.2022 (обновлено: 01:14 01.05.2022)
 
Захарова заявила о бегстве команды администрации Байдена из Белого дома

Представитель МИД России Захарова заявила о бегстве команды Байдена из Белого дома

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Команда администрации президента США Джо Байдена бежит из Белого дома, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, — упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену", — отметила она.

Официальный представитель МИД также указала на "внезапное желание отдохнуть", возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха.
"И, как оказалось, устали там за год многие. По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Джина Маккарти", — подчеркнула Захарова, перечислив и ряд других чиновников.
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По ее словам, американские СМИ также сообщают, что спецпредставитель США по климату Джон Керри в раздумьях, "не оставить ли этот корабль до конца года".
Она добавила, что среди подчиненных вице-президента Камалы Харрис случился массовый исход, работу покинули десятки сотрудников.
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В миреСШАДжон КерриДалип СингхМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденКамала Харрис
 
 
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