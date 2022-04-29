https://ria.ru/20220429/zaryade-1786169153.html

Философская притча и музыка минималистов: на что сходить в "Зарядье" в мае

Философская притча и музыка минималистов: на что сходить в "Зарядье" в мае - РИА Новости, 29.04.2022

Философская притча и музыка минималистов: на что сходить в "Зарядье" в мае

Зал "Зарядье" продолжает сезон – в мае на этой площадке пройдут самые разные концерты, будут звучать барочная музыка и произведения модных современных... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:40

2022-04-29T15:40

2022-04-29T15:40

москва

культпоход

концертный зал "зарядье"

владимир спиваков

николай луганский

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Зал "Зарядье" продолжает сезон – в мае на этой площадке пройдут самые разные концерты, будут звучать барочная музыка и произведения модных современных композиторов-минималистов. Также в афише есть вечера, когда музыка объединяется с художественным словом и визуальным искусством. РИА Новости выбрало лучшие концерты мая в "Зарядье".Музыкальный "Маленький принц"3 маяИзвестный актер Анатолий Белый вместе с оркестром "Виртуозы Москвы" и автором песочной анимации Мариной Сосниной представляет музыкально-поэтическую композицию по "Маленькому принцу" Экзюпери. "В этой разносторонней философской притче заложено множество тем и вопросов. В разные периоды жизни они по-разному трогают тебя. Это общечеловеческие темы, и можно сказать, что это произведение – бессмертное", – рассказывает Белый.К тексту Экзюпери авторы вечера подобрали самую разную музыку – от Вивальди и Моцарта до Прокофьева и Шнитке. Артист и аранжировщик "Виртуозов Москвы" сделал специальные переложения известных произведений для камерного оркестра. По словам Анатолия Белого, всю музыку выбирали сообща.Со временем в композиции появилась и третья составляющая – песочная анимация. "Мне нравится это сочетание художественного слова, музыки и анимации. Мы говорим о песке, пустыне, и у нас песок на экране. Это дает дополнительные смысловые и эмоциональные объемы", – говорит Белый.Барочные шедевры5 маяПоследний раз в этом сезон в зале "Зарядье" выступает один из лучших российских оркестров, специализирующихся на старинной музыке. Pratum Integrum предлагает программу "Пантеон барокко". Музыканты прекрасно известны тем, кто уже успел стать поклонниками барокко. Несомненно, что именно с концертов этого коллектива нужно начинать тем, кто планирует примкнуть к любителям помедитировать под звуки старинных инструментов.Не так давно Pratum Integrum ездили на Bach-fest в Екатеринбурге, и теперь с ответным визитом в Москву приехал художественный руководитель этого фестиваля, замечательный органист Тарас Багинец, который примет участие в майском концерте. Еще одно имя, на которое нужно обязательно обратить внимание в афише, – флейтистка Ольга Ивушейкова, выдающийся музыкант и педагог. Благодаря этим двум исполнителям в концерте будет звучать много прекрасной музыки для органа и солирующей флейты.Программа майского концерта включает оркестровую сюиту Баха, два органных концерта Генделя. Дальше начинаются менее известные имена и произведения. Например, часть "Приходской мессы" Куперена - Офферторий. Это ранее сочинение французского композитора, одно из всего лишь двух, написанных им для органа.Метнер и Рахманинов – музыка друзей и коллег13 мая"Зарядье" продолжает знакомить слушателей с произведениями русского композитора и пианиста Николая Метнера – его Третий концерт для фортепиано с оркестром прозвучит в этот вечер вместе с "Симфоническими танцами" Рахманинова. Оба автора принадлежали фактически к одному поколению русских музыкантов, их связывала тесная дружба.Как и Рахманинов, вскоре после революции Метнер эмигрировал. В Европе его карьера складывалась непросто, а Рахманинов, живший уже в США, даже организовал для друга концертный тур по Америке, что помогло немного поправить материальное положение музыканта.Русская классика и новая драма – лучшие премьеры весны в московских театрахВ итоге Метнер решил поселиться в Лондоне, где успех ему, увы, опять не сопутствовал – и вновь финансовые проблемы помогал решить Рахманинов. Свой Третий и последний концерт Метнер писал во время Второй мировой войны, когда он оказался фактически оторванным от мира, укрывшись в провинциальной деревушке. Несмотря на самобытность, музыка Метнера по сей день остается для слушателей малоизвестной. Так что в "Зарядье" решили исправить эту ситуацию – произведения Метнера уже не в первый раз в нынешнем сезоне звучат на этой площадке."Симфонические танцы" Рахманинова, которые прозвучат в этот же вечер, писались примерно в то же время, что и Третий концерт Метнера. Это последнее произведение композитора, наполненное глубокими философскими размышлениями. Сочинения прозвучат в исполнении Госоркетра имени Светланова, дирижровать будет Феликс Коробов, в концерте Метнера будет солировать пианист Николай Луганский.Минималисты и современный видеоарт23 маяАвторы концерта "Сны в зеркале: Satie-видения" говорят, что эта программа не похожа на обычный концерт классической музыки. Часовое действо идет без антракта и даже без пауз на аплодисменты. Автор проекта, знаменитый гитарист Дмитрий Илларионов пригласил замечательных музыкантов: OpensoundOrchestra, виолончелиста Бориса Андрианова, пианистку Полину Осетинскую и баяниста Николая Сивчука.Объединят все композиции импровизации Илларионова на основе музыки французского композитора Эрика Сати. Еще одна составляющая концерта – изображение. Известный российский видеохудожник и сценограф Алексей Чой в режиме реального времени будет создавать видеокартины, вдохновленные музыкой Сати и современных авторов.Королевская музыка24 маяВладимир Спиваков и его "Виртуозы Москвы" представляют в этот вечер интереснейшую программу – не так часто звучащие произведения Гайдна, Моцарта и Боккерини.За многими симфониями Гайдна закрепились названия – не стала исключением и симфония № 85, названная на французский манер "La Reine", то есть "Королева". Дело в том, что произведение понравилось императрице Марии-Антуанетте, супруге короля Людовика XVI.Еще один музыкальный раритет этого вечера – концерт Гайдна для двух валторн с оркестром, который прозвучит в переложении для валторны и флюгельгорна – редко звучащего, тем более соло, медного духового инструмента, который внешне напоминает трубу. Солировать будет Кирилл Солдатов – на флюгельгорнах играют именно трубачи. Партию валторны исполнит Станислав Давыдов. Вечер продолжит концерт Моцарта для валторны с оркестром и произведения Боккерини, весьма плодовитого итальянского композитора, представителя так называемого "галантного стиля".Лучший фортепианный дуэт27 маяВыдающиеся пианисты Борис Березовский и Александр Гиндин играют вместе уже двенадцать лет. Надо сказать, что фортепианные дуэты – это особый жанр, когда на сцене возникает какое-то неповторимое взаимодействие между музыкантами. Свои совместные выступления пианисты-виртуозы начали с программы из произведений американских композиторов в переложении для двух фортепиано.На вечере в "Зарядье" также прозвучит музыка Гершвина – первая часть "Рапсодии в чёрных тонах" на темы из оперы "Порги и Бесс". Но начнут пианисты вечер с сюиты из "Щелкунчика" Чайковского, которая состоит из преимущественно ярких и характерных танцев второго действия балета. В этот же вечер в афише "Море" Дебюсси и "Поэма экстаза" Скрябина – оба симфонических произведения также прозвучат в переложении для двух фортепиано.Русская и французская классика29 маяНациональный филармонический оркестр России с дирижером Константином Хватынцем и молодой, но уже известной пианисткой Анной Цыбулевой представит в этот вечер прекрасную программу – музыку Чайковского и Сен-Санса. Первый фортепианный концерт Чайковского на слуху у всех – тем сложнее его исполнить так, чтобы заинтриговать публику.Во втором отделении прозвучит Третья симфония Сен-Санса, композитора, всемирно известного как автора пьесы "Лебедь" из цикла "Карнавал животных". Именно на эту музыку хореограф Михаил Фокин поставил знаменитый номер "Умирающий лебедь" для балерины Анны Павловой.После этого он сочинял еще более 20 лет, однако симфоний больше не писал. В этой партитуре он использовал столь редко звучащие в симфониях орган и фортепиано, благодаря этому композиторскому решению за произведением закрепилось название "С органом". Сочинение состоит из двух частей, однако такая краткость обманчива – недаром Сен-Санса называли французским Бетховеном. На самом деле частей четыре, они объединены попарно.Современники и исследователи находили в этой музыке отражение самых разных духовных поисков композитора – от условного спора между сомнением и верой до переживаний Сен-Санса, связанных с пошатнувшимся здоровьем.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, культпоход, концертный зал "зарядье", владимир спиваков, николай луганский