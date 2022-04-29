18:29 29.04.2022 (обновлено: 18:31 29.04.2022)
В Приднестровье запретили использовать фейерверки и пиротехнику
Власти Приднестровья ввели запрет на использование фейерверков и пиротехники
Фейерверк. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики в связи с введенным "красным" уровнем террористической угрозы запретили использование фейерверков и пиротехники, сообщил пресс-центр МВД ПМР.
"Одна из дополнительных мер, направленная на обеспечение безопасности, предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений – запрет на использование салютов, фейерверков и другой пиротехники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничительные меры касаются как физических, так и юридических лиц (независимо от формы собственности). Нарушителей будут привлекать к административной ответственности по статье "Нарушение покоя граждан и тишины". Санкция статьи предусматривает наложение административных штрафов.
В Приднестровье в понедельник и вторник произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.