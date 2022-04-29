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В Приднестровье запретили использовать фейерверки и пиротехнику

В Приднестровье запретили использовать фейерверки и пиротехнику - РИА Новости, 29.04.2022

В Приднестровье запретили использовать фейерверки и пиротехнику

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики в связи с введенным "красным" уровнем террористической угрозы запретили использование фейерверков и... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:29

2022-04-29T18:29

2022-04-29T18:31

в мире

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики в связи с введенным "красным" уровнем террористической угрозы запретили использование фейерверков и пиротехники, сообщил пресс-центр МВД ПМР."Одна из дополнительных мер, направленная на обеспечение безопасности, предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений – запрет на использование салютов, фейерверков и другой пиротехники", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничительные меры касаются как физических, так и юридических лиц (независимо от формы собственности). Нарушителей будут привлекать к административной ответственности по статье "Нарушение покоя граждан и тишины". Санкция статьи предусматривает наложение административных штрафов.В Приднестровье в понедельник и вторник произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786156852.html

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в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский