Лукашенко: соседние страны Запада не выпускают своих граждан в Белоруссию
Лукашенко заявил, что соседние западные страны не выпускают своих граждан в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что соседние западные страны не дают своим гражданам воспользоваться безвизовым въездом в Белоруссию, чтобы они не видели, что белорусы "нормально живут".
Безвизовый порядок въезда в Белоруссию разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая включительно. Ранее в погранкомитете Белоруссии объясняли решение о временном безвизовом въезде длительными коронавирусными ограничениями у граждан сопредельных стран ЕС, из-за чего не было возможности посетить родственников в Белоруссии ввиду отсутствия виз. Также при принятии решения учитывалось приближение православных и католических религиозных праздников.
"Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь", - заявил Лукашенко в пятницу во время общения с жителями Чечерска в Гомельской области. Слова президента приводит агентство Белта.
По мнению Лукашенко, это происходит потому, что "едут люди к нам, покупают соль". "У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!" – подчеркнул он.
Лукашенко также ответил на обвинения в том, что в Белоруссии диктатура. "Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - сыронизировал Лукашенко.