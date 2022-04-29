https://ria.ru/20220429/zapad-1786115505.html
Лукашенко заявил, что Западу не удастся поставить Москву и Минск на колени
Лукашенко заявил, что Западу не удастся поставить Москву и Минск на колени - РИА Новости, 29.04.2022
Лукашенко заявил, что Западу не удастся поставить Москву и Минск на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удастся санкциями поставить Минск и Москву на колени, у них достаточно своих ресурсов и... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:44
2022-04-29T12:44
2022-04-29T17:35
в мире
владимир путин
белоруссия
украина
россия
александр лукашенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удастся санкциями поставить Минск и Москву на колени, у них достаточно своих ресурсов и технологий."Не получится поставить на колени за счет санкций Беларусь и Россию, так как страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление он сделал в пятницу во время общения с жителями Чечерска в Гомельской области.Глава государства еще раз обратил внимание, что санкционное давление вынуждает искать новые возможности. "Рынок открыт, надо шевелиться, а не плакаться", - сказал он.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785791178.html
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785743878.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко
12:44 29.04.2022 (обновлено: 17:35 29.04.2022)
Лукашенко заявил, что Западу не удастся поставить Москву и Минск на колени
Президент Лукашенко заявил, что Западу не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени