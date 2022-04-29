https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786058726.html

Источник: приморец погиб в перестрелке с силовиками при задержании

Источник: приморец погиб в перестрелке с силовиками при задержании - РИА Новости, 29.04.2022

Источник: приморец погиб в перестрелке с силовиками при задержании

Житель Владивостока, которого заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов, погиб в перестрелке, когда его пытались задержать правоохранители, сообщил РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T06:33

2022-04-29T06:33

2022-04-29T06:33

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Житель Владивостока, которого заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов, погиб в перестрелке, когда его пытались задержать правоохранители, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Данную информацию в правоохранительных органах региона официально пока не комментируют.

владивосток

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2022

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происшествия, владивосток