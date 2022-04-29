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Источник: приморец погиб в перестрелке с силовиками при задержании - РИА Новости, 29.04.2022
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Источник: приморец погиб в перестрелке с силовиками при задержании
Источник: приморец погиб в перестрелке с силовиками при задержании - РИА Новости, 29.04.2022
Источник: приморец погиб в перестрелке с силовиками при задержании
Житель Владивостока, которого заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов, погиб в перестрелке, когда его пытались задержать правоохранители, сообщил РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T06:33
2022-04-29T06:33
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Житель Владивостока, которого заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов, погиб в перестрелке, когда его пытались задержать правоохранители, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Данную информацию в правоохранительных органах региона официально пока не комментируют.
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происшествия, владивосток
06:33 29.04.2022
 
Источник: приморец погиб в перестрелке с силовиками при задержании

Источник: приморец погиб в перестрелке с силовиками при задержании за незаконное оружие

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПистолет Макарова
Пистолет Макарова - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Житель Владивостока, которого заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов, погиб в перестрелке, когда его пытались задержать правоохранители, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мужчина погиб в перестрелке, когда его пытались задержать в его квартире. Идут следственные действия", - сказал собеседник.
Данную информацию в правоохранительных органах региона официально пока не комментируют.
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
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