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На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z

На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z - РИА Новости, 29.04.2022

На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z

Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T00:36

2022-04-29T00:36

2022-04-29T00:51

москва

миг-29

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z, сообщили в Минобороны."Впервые 8 истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Тактический знак Z наносится частью подразделений ВС РФ, участвующих в операции, на военную технику для визуального опознавания "свой - чужой" и стал одним из символов специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.Строй самолетов МиГ-29 в форме символа Z пролетал в небе над подмосковным Алабино в рамках репетиции парада Победы.Всего в составе парадного строя авиации над Москвой 9 мая пролетят 77 летательных аппаратов: 15 вертолетов и 62 самолета.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, миг-29, вооруженные силы рф