https://ria.ru/20220429/z-1786050857.html
На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z
На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z - РИА Новости, 29.04.2022
На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z
Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T00:36
2022-04-29T00:36
2022-04-29T00:51
москва
миг-29
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784073240_0:109:3194:1906_1920x0_80_0_0_3d0b441b784ef9aab61d669e1d702006.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z, сообщили в Минобороны."Впервые 8 истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Тактический знак Z наносится частью подразделений ВС РФ, участвующих в операции, на военную технику для визуального опознавания "свой - чужой" и стал одним из символов специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.Строй самолетов МиГ-29 в форме символа Z пролетал в небе над подмосковным Алабино в рамках репетиции парада Победы.Всего в составе парадного строя авиации над Москвой 9 мая пролетят 77 летательных аппаратов: 15 вертолетов и 62 самолета.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784073240_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_fa074f72e10e8d5077a781cd37e87395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, миг-29, вооруженные силы рф
00:36 29.04.2022 (обновлено: 00:51 29.04.2022)
На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z
На Параде Победы в Москве впервые истребители пролетят в виде символа Z