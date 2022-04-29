Рейтинг@Mail.ru
На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/z-1786050857.html
На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z
На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z - РИА Новости, 29.04.2022
На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z
Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T00:36
2022-04-29T00:51
москва
миг-29
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784073240_0:109:3194:1906_1920x0_80_0_0_3d0b441b784ef9aab61d669e1d702006.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z, сообщили в Минобороны."Впервые 8 истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Тактический знак Z наносится частью подразделений ВС РФ, участвующих в операции, на военную технику для визуального опознавания "свой - чужой" и стал одним из символов специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.Строй самолетов МиГ-29 в форме символа Z пролетал в небе над подмосковным Алабино в рамках репетиции парада Победы.Всего в составе парадного строя авиации над Москвой 9 мая пролетят 77 летательных аппаратов: 15 вертолетов и 62 самолета.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784073240_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_fa074f72e10e8d5077a781cd37e87395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, миг-29, вооруженные силы рф
00:36 29.04.2022 (обновлено: 00:51 29.04.2022)
 
На Параде Победы впервые истребители пролетят в виде символа Z

На Параде Победы в Москве впервые истребители пролетят в виде символа Z

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 на репетиции воздушной части парада Победы на полигоне Алабино
Истребители МиГ-29 на репетиции воздушной части парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Истребители МиГ-29 на репетиции воздушной части парада Победы на полигоне Алабино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z, сообщили в Минобороны.
"Впервые 8 истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Тактический знак Z наносится частью подразделений ВС РФ, участвующих в операции, на военную технику для визуального опознавания "свой - чужой" и стал одним из символов специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.
Строй самолетов МиГ-29 в форме символа Z пролетал в небе над подмосковным Алабино в рамках репетиции парада Победы.
Всего в составе парадного строя авиации над Москвой 9 мая пролетят 77 летательных аппаратов: 15 вертолетов и 62 самолета.
 
МоскваМиГ-29Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала