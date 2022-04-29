Рейтинг@Mail.ru
Google заблокировал YouTube-канал ГТРК "Владивосток" - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/youtube-1786071285.html
Google заблокировал YouTube-канал ГТРК "Владивосток"
Google заблокировал YouTube-канал ГТРК "Владивосток" - РИА Новости, 29.04.2022
Google заблокировал YouTube-канал ГТРК "Владивосток"
Google в пятницу заблокировал доступ к YouTube-каналу ГТРК "Владивосток", сообщает телерадиокомпания. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:23
2022-04-29T09:23
общество
приморский край
google
вгтрк
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Google в пятницу заблокировал доступ к YouTube-каналу ГТРК "Владивосток", сообщает телерадиокомпания.Ранее администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики.Роскомнадзор 17 апреля потребовал снять ограничения с YouTube-каналов филиалов ВГТРК. Ведомство сообщало, что ограничительные меры, введенные администрацией YouTube, принадлежащего американской IТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней."Сегодня, 29 апреля, Google заблокировал доступ к YouТube-каналу ГТРК "Владивосток". На видеохостинге появилось объявление о том, что видео на канале ГТРК-Владивосток недоступны и их нельзя смотреть в нашей стране", - говорится в сообщении.Отмечается, что YouTube-канал ГТРК "Владивосток" насчитывал более 150 тысяч подписчиков, с 2013 года на нем было опубликовано более 27 тысяч видео о новостях Приморского края, некоторых из них получали более 10 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20220423/youtube-1785074154.html
https://ria.ru/20220417/google-1783960472.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, приморский край, google, вгтрк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube
09:23 29.04.2022
 
Google заблокировал YouTube-канал ГТРК "Владивосток"

Google заблокировал доступ к YouTube-каналу ГТРК "Владивосток"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Google в пятницу заблокировал доступ к YouTube-каналу ГТРК "Владивосток", сообщает телерадиокомпания.
Ранее администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 13:09
YouTube потерял более 20 процентов авторов в России, показало исследование
Роскомнадзор 17 апреля потребовал снять ограничения с YouTube-каналов филиалов ВГТРК. Ведомство сообщало, что ограничительные меры, введенные администрацией YouTube, принадлежащего американской IТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
"Сегодня, 29 апреля, Google заблокировал доступ к YouТube-каналу ГТРК "Владивосток". На видеохостинге появилось объявление о том, что видео на канале ГТРК-Владивосток недоступны и их нельзя смотреть в нашей стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что YouTube-канал ГТРК "Владивосток" насчитывал более 150 тысяч подписчиков, с 2013 года на нем было опубликовано более 27 тысяч видео о новостях Приморского края, некоторых из них получали более 10 миллионов просмотров.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 13:18
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах"
 
ОбществоПриморский крайGoogleВГТРКФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала