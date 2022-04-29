https://ria.ru/20220429/youtube-1786071285.html

Google заблокировал YouTube-канал ГТРК "Владивосток"

Google заблокировал YouTube-канал ГТРК "Владивосток" - РИА Новости, 29.04.2022

Google заблокировал YouTube-канал ГТРК "Владивосток"

Google в пятницу заблокировал доступ к YouTube-каналу ГТРК "Владивосток", сообщает телерадиокомпания. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:23

2022-04-29T09:23

2022-04-29T09:23

общество

приморский край

google

вгтрк

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

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ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Google в пятницу заблокировал доступ к YouTube-каналу ГТРК "Владивосток", сообщает телерадиокомпания.Ранее администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики.Роскомнадзор 17 апреля потребовал снять ограничения с YouTube-каналов филиалов ВГТРК. Ведомство сообщало, что ограничительные меры, введенные администрацией YouTube, принадлежащего американской IТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней."Сегодня, 29 апреля, Google заблокировал доступ к YouТube-каналу ГТРК "Владивосток". На видеохостинге появилось объявление о том, что видео на канале ГТРК-Владивосток недоступны и их нельзя смотреть в нашей стране", - говорится в сообщении.Отмечается, что YouTube-канал ГТРК "Владивосток" насчитывал более 150 тысяч подписчиков, с 2013 года на нем было опубликовано более 27 тысяч видео о новостях Приморского края, некоторых из них получали более 10 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20220423/youtube-1785074154.html

https://ria.ru/20220417/google-1783960472.html

приморский край

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, приморский край, google, вгтрк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube