https://ria.ru/20220429/yasinovataya-1786086593.html

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 29.04.2022

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:43

2022-04-29T10:43

2022-04-29T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:57 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.Ранее в ДНР сообщили, что в 8.02 мск также был зафиксирован обстрел города снарядами калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, вооруженные силы украины