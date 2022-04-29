https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786193118.html

Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы

Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы - РИА Новости, 29.04.2022

Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы

Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы, обещали американское гражданство, добивались ложных показаний... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:31

2022-04-29T16:31

2022-04-29T16:56

в мире

либерия

константин ярошенко

освобождение летчика ярошенко

сша

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы, обещали американское гражданство, добивались ложных показаний против конкретных граждан России.Ранее Ярошенко сообщил, что в Либерии его пытали на протяжении трех суток перед тем, как выдать США."В Либерии пытали агенты американских спецслужб... (Хотели), чтобы я с ними кооперировал, задавали вопросы разного характера - в отношении стран, где я был, а также в отношении граждан Российской Федерации. Предлагали вывезти семью, американское гражданство", - сказал Ярошенко в эфире Первого канала.Он добавил, что от него требовали дачи ложных показаний в отношении конкретных людей. О ком именно идет речь, Ярошенко не уточнил. "Я знал их только из средств массовой информации, никаких личных контактов я с ними не имел", - отметил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220429/obmen-1786132522.html

либерия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, либерия, константин ярошенко, освобождение летчика ярошенко, сша