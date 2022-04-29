https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786193118.html
Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы
Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы - РИА Новости, 29.04.2022
Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы
Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы, обещали американское гражданство, добивались ложных показаний... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:31
2022-04-29T16:31
2022-04-29T16:56
в мире
либерия
константин ярошенко
освобождение летчика ярошенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы, обещали американское гражданство, добивались ложных показаний против конкретных граждан России.Ранее Ярошенко сообщил, что в Либерии его пытали на протяжении трех суток перед тем, как выдать США."В Либерии пытали агенты американских спецслужб... (Хотели), чтобы я с ними кооперировал, задавали вопросы разного характера - в отношении стран, где я был, а также в отношении граждан Российской Федерации. Предлагали вывезти семью, американское гражданство", - сказал Ярошенко в эфире Первого канала.Он добавил, что от него требовали дачи ложных показаний в отношении конкретных людей. О ком именно идет речь, Ярошенко не уточнил. "Я знал их только из средств массовой информации, никаких личных контактов я с ними не имел", - отметил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220429/obmen-1786132522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, либерия, константин ярошенко, освобождение летчика ярошенко, сша
16:31 29.04.2022 (обновлено: 16:56 29.04.2022)
Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали американские спецслужбы
Ярошенко заявил, что в Либерии его пытали спецслужбы США, добивались ложных показаний