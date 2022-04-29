https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786187137.html
Москалькова подарила Ярошенко папку с запросами о его помиловании
Москалькова подарила Ярошенко папку с запросами о его помиловании - РИА Новости, 29.04.2022
Москалькова подарила Ярошенко папку с запросами о его помиловании
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подарила российскому летчику Константину Ярошенко, который был освобождён в ходе обмена на... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:18
2022-04-29T16:18
2022-04-29T16:23
в мире
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константин ярошенко
освобождение летчика ярошенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подарила российскому летчику Константину Ярошенко, который был освобождён в ходе обмена на осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида, папку с ее запросами и письмами о помиловании Ярошенко в адрес американских ведомств и президента США, пост которого занимал Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.Обмен Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью. В пятницу Москалькова встретилась с Ярошенко и его супругой в Доме прав человека."Мы вам подарим не только фотографию, мы собрали для вас папку всех писем, которые я направляла в США, и в разные учреждения о спасении Константина Ярошенко. Я думаю, что для вашего семейного архива это будет очень интересно. Здесь и письмо Трампу…. к сожалению, президент не дал возможности порадоваться за его гуманизм. И всем гражданам России он не оставил никакого шанса, чтобы ему сказали спасибо", - сказала Москалькова на встрече с Ярошенко.Ярошенко, в свою очередь, заявил, что эти документы помогут ему привлечь власти США к юридической ответственности.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1786009765.html
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785962941.html
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в мире, сша, турция, москва, константин ярошенко, освобождение летчика ярошенко
16:18 29.04.2022 (обновлено: 16:23 29.04.2022)
Москалькова подарила Ярошенко папку с запросами о его помиловании
Москалькова подарила летчику Ярошенко папку с письмами в разные органы о его помиловании