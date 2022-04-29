https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786169855.html
Москалькова объяснила, почему операция по обмену Ярошенко держалась в тайне
Москалькова объяснила, почему операция по обмену Ярошенко держалась в тайне - РИА Новости, 29.04.2022
Москалькова объяснила, почему операция по обмену Ярошенко держалась в тайне
Операция по обмену российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида держалась в тайне до последнего момента, чтобы не... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:36
2022-04-29T15:36
2022-04-29T16:23
в мире
дональд трамп
сша
россия
турция
красный крест
константин ярошенко
тревор рид
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Операция по обмену российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида держалась в тайне до последнего момента, чтобы не было провокаций и рисков его срыва, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Обмен Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью. В пятницу Москалькова встретилась с Ярошенко и его супругой в Доме прав человека."Вся операция держалась в тайне до последнего момента, и мы то, что знали, тоже старались никому не рассказывать. Не только по русской традиции - чтоб не сглазить, но и много могло быть моментов, связанных и с провокациями, и со срывом этого обмена",- сказала Москалькова журналистам на встрече с Ярошенко.Москалькова отметила, что ведёт работу по защите прав российского лётчика с 2017 года, "приняв эстафету от предыдущих уполномоченных". По ее словам, во время изучения документов и материалов дела было понятно, что "человек не виновен", и все аргументы, которые были приведены, вызывали "не то что сомнения, а просто протест - так нельзя формировать уголовное дело", добавила она.Так, омбудсмен обращалась к послу США, в Красный Крест, к Дональду Трампу, который в тот момент был президентом США."У нас есть, к сожалению, и другие люди, наши граждане России, которые остаются сегодня в тюрьмах США. И вы для всех пример мужества, стойкости и веры в Россию. И я уверена, что каждый, кто попал в трудную жизненную ситуацию, сегодня равняется на вашу судьбу, вашу историю и верит, что все трудности удастся победить",- отметила она.Москалькова также уточнила, что надежда на обмен появились после встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом."После встречи Владимира Владимировича Путина с президентом США, после их договоренности о возможных обменах появилась надежда, что Константин Владимирович по обмену будет в России",- заключила омбудсмен.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786115100.html
https://ria.ru/20220427/obmen-1785817261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, россия, турция, красный крест, константин ярошенко, тревор рид, татьяна москалькова, освобождение летчика ярошенко
15:36 29.04.2022 (обновлено: 16:23 29.04.2022)
Москалькова объяснила, почему операция по обмену Ярошенко держалась в тайне
Москалькова: операция по обмену Ярошенко держалась в тайне, чтобы не было провокаций
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Операция по обмену российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида держалась в тайне до последнего момента, чтобы не было провокаций и рисков его срыва, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Обмен Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции
. В тот же день Ярошенко доставили в Москву
, где он встретился с супругой и дочерью. В пятницу Москалькова встретилась с Ярошенко и его супругой в Доме прав человека.
"Вся операция держалась в тайне до последнего момента, и мы то, что знали, тоже старались никому не рассказывать. Не только по русской традиции - чтоб не сглазить, но и много могло быть моментов, связанных и с провокациями, и со срывом этого обмена",- сказала Москалькова журналистам на встрече с Ярошенко.
Москалькова отметила, что ведёт работу по защите прав российского лётчика с 2017 года, "приняв эстафету от предыдущих уполномоченных". По ее словам, во время изучения документов и материалов дела было понятно, что "человек не виновен", и все аргументы, которые были приведены, вызывали "не то что сомнения, а просто протест - так нельзя формировать уголовное дело", добавила она.
Так, омбудсмен обращалась к послу США
, в Красный Крест
, к Дональду Трампу
, который в тот момент был президентом США.
"У нас есть, к сожалению, и другие люди, наши граждане России
, которые остаются сегодня в тюрьмах США. И вы для всех пример мужества, стойкости и веры в Россию. И я уверена, что каждый, кто попал в трудную жизненную ситуацию, сегодня равняется на вашу судьбу, вашу историю и верит, что все трудности удастся победить",- отметила она.
Москалькова также уточнила, что надежда на обмен появились после встречи президента России Владимира Путина
с президентом США Джо Байденом
.
"После встречи Владимира Владимировича Путина с президентом США, после их договоренности о возможных обменах появилась надежда, что Константин Владимирович по обмену будет в России",- заключила омбудсмен.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.