https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786120703.html
Ярошенко рассказал подробности пыток в Либерии
Ярошенко рассказал подробности пыток в Либерии - РИА Новости, 29.04.2022
Ярошенко рассказал подробности пыток в Либерии
Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, рассказал подробности о пережитых пытках на территории Либерии на протяжении РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:10
2022-04-29T13:10
2022-04-29T16:23
в мире
тревор рид
либерия
сша
россия
константин ярошенко
освобождение летчика ярошенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, рассказал подробности о пережитых пытках на территории Либерии на протяжении трех суток.Ранее Ярошенко сообщил, что в Либерии его пытали перед тем, как выдать США."В отношении меня проводили пытки на территории Либерии. Это было самое тяжелое время, честно говоря, жить не хотелось. Поломали кости, отбили внутренние органы, били по пяткам, заковали в кандалы. Не давали спать 24 часа в сутки, не давали пить", - сказал Ярошенко в интервью телеканалу "Россия 1".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786115100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тревор рид, либерия, сша, россия, константин ярошенко, освобождение летчика ярошенко
13:10 29.04.2022 (обновлено: 16:23 29.04.2022)
Ярошенко рассказал подробности пыток в Либерии
Российский летчик Ярошенко рассказал, что в Либерии его били, не давали спать и пить