https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786120703.html

Ярошенко рассказал подробности пыток в Либерии

Ярошенко рассказал подробности пыток в Либерии - РИА Новости, 29.04.2022

Ярошенко рассказал подробности пыток в Либерии

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, рассказал подробности о пережитых пытках на территории Либерии на протяжении РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:10

2022-04-29T13:10

2022-04-29T16:23

в мире

тревор рид

либерия

сша

россия

константин ярошенко

освобождение летчика ярошенко

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, рассказал подробности о пережитых пытках на территории Либерии на протяжении трех суток.Ранее Ярошенко сообщил, что в Либерии его пытали перед тем, как выдать США."В отношении меня проводили пытки на территории Либерии. Это было самое тяжелое время, честно говоря, жить не хотелось. Поломали кости, отбили внутренние органы, били по пяткам, заковали в кандалы. Не давали спать 24 часа в сутки, не давали пить", - сказал Ярошенко в интервью телеканалу "Россия 1".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.

https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786115100.html

либерия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тревор рид, либерия, сша, россия, константин ярошенко, освобождение летчика ярошенко