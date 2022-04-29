https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786115100.html

Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания

Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания - РИА Новости, 29.04.2022

Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания

Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что американские власти игнорировали все обращения МИД и посольства РФ в США с жалобами на условия его... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:42

2022-04-29T12:42

2022-04-29T16:23

константин ярошенко

в мире

россия

сша

тревор рид

освобождение летчика ярошенко

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что американские власти игнорировали все обращения МИД и посольства РФ в США с жалобами на условия его содержания в тюрьме и отсутствие медпомощи.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Когда я уже оказался на территории Соединенных Штатов, со мной обращались самым худшим образом, без какой-либо медицинский помощи, невзирая на мои обращения, на обращения - десяток, может быть, сотни обращений нашего посольства и нашего МИД", - рассказал Ярошенко в эфире телеканала "Россия 1"."Американские власти просто игнорировали, на все обращения", - объяснил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1786009765.html

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785910226.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

константин ярошенко, в мире, россия, сша, тревор рид, освобождение летчика ярошенко