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Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания - РИА Новости, 29.04.2022
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Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания
Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания - РИА Новости, 29.04.2022
Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания
Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что американские власти игнорировали все обращения МИД и посольства РФ в США с жалобами на условия его... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:42
2022-04-29T16:23
константин ярошенко
в мире
россия
сша
тревор рид
освобождение летчика ярошенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что американские власти игнорировали все обращения МИД и посольства РФ в США с жалобами на условия его содержания в тюрьме и отсутствие медпомощи.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Когда я уже оказался на территории Соединенных Штатов, со мной обращались самым худшим образом, без какой-либо медицинский помощи, невзирая на мои обращения, на обращения - десяток, может быть, сотни обращений нашего посольства и нашего МИД", - рассказал Ярошенко в эфире телеканала "Россия 1"."Американские власти просто игнорировали, на все обращения", - объяснил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1786009765.html
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константин ярошенко, в мире, россия, сша, тревор рид, освобождение летчика ярошенко
12:42 29.04.2022 (обновлено: 16:23 29.04.2022)
 
Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания

Ярошенко: США игнорировали все обращения МИД с жалобами на условия содержания

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российский летчик Константин Ярошенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что американские власти игнорировали все обращения МИД и посольства РФ в США с жалобами на условия его содержания в тюрьме и отсутствие медпомощи.
Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
Российский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
28 апреля, 18:15
Ярошенко рассказал о планах на ближайшее время
"Когда я уже оказался на территории Соединенных Штатов, со мной обращались самым худшим образом, без какой-либо медицинский помощи, невзирая на мои обращения, на обращения - десяток, может быть, сотни обращений нашего посольства и нашего МИД", - рассказал Ярошенко в эфире телеканала "Россия 1".
"Американские власти просто игнорировали, на все обращения", - объяснил он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:14
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту
 
Константин ЯрошенкоВ миреРоссияСШАТревор РидОсвобождение летчика Ярошенко
 
 
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