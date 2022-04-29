https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786115100.html
Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания
Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания - РИА Новости, 29.04.2022
Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания
Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что американские власти игнорировали все обращения МИД и посольства РФ в США с жалобами на условия его... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:42
2022-04-29T12:42
2022-04-29T16:23
константин ярошенко
в мире
россия
сша
тревор рид
освобождение летчика ярошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786148861_56:0:3697:2048_1920x0_80_0_0_6680115c4947bebdadae843099cdc535.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что американские власти игнорировали все обращения МИД и посольства РФ в США с жалобами на условия его содержания в тюрьме и отсутствие медпомощи.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Когда я уже оказался на территории Соединенных Штатов, со мной обращались самым худшим образом, без какой-либо медицинский помощи, невзирая на мои обращения, на обращения - десяток, может быть, сотни обращений нашего посольства и нашего МИД", - рассказал Ярошенко в эфире телеканала "Россия 1"."Американские власти просто игнорировали, на все обращения", - объяснил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1786009765.html
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785910226.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786148861_757:0:3488:2048_1920x0_80_0_0_3d9461b2c281b317a89a23dcc51219ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин ярошенко, в мире, россия, сша, тревор рид, освобождение летчика ярошенко
12:42 29.04.2022 (обновлено: 16:23 29.04.2022)
Ярошенко рассказал, как США игнорировали жалобы на условия его содержания
Ярошенко: США игнорировали все обращения МИД с жалобами на условия содержания