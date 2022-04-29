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Правительство разрешило не учитывать доходы безработных для детских выплат
Правительство разрешило не учитывать доходы безработных для детских выплат - РИА Новости, 29.04.2022
Правительство разрешило не учитывать доходы безработных для детских выплат
Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому можно не учитывать прошлые доходы тех, кто стал безработными после 1 марта, при... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:06
2022-04-29T23:06
2022-04-29T23:16
общество
антон котяков
михаил мишустин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому можно не учитывать прошлые доходы тех, кто стал безработными после 1 марта, при назначении выплат на детей в 2022 году, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Установить, что в 2022 году при расчёте среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка, установленных федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", не учитываются предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 4 федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" доходы заявителя и членов его семьи, с которыми был расторгнут трудовой договор с 1 марта 2022 года и которые признаны безработными в порядке, установленном законом РФ "О занятости населения в РФ", на день подачи заявления о начислении выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка", - говорится в документе.Добавляется, что при принятии решения о назначении выплаты она устанавливается на шесть месяцев.Как ранее сообщали в Минтруде, не будет учитываться трудовой доход гражданина при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого, второго ребенка и на детей от 3 до 7 лет. Аналогичные нормы предусмотрены и для назначения выплат беременным и на детей от 8 до 17 лет.Как отмечал глава министерства Антон Котяков, такое решение позволит оперативно реагировать на изменение доходов семьи.Кроме того, уточняются изменения в основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно. В частности, при расчете среднедушевых доходов семьи из учета исключается компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации.
https://ria.ru/20220426/sotsfond-1785439272.html
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общество, антон котяков, михаил мишустин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
23:06 29.04.2022 (обновлено: 23:16 29.04.2022)
Правительство разрешило не учитывать доходы безработных для детских выплат
Правительство разрешило не учитывать доходы безработных при назначении детских выплат
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому можно не учитывать прошлые доходы тех, кто стал безработными после 1 марта, при назначении выплат на детей в 2022 году, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что в 2022 году при расчёте среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка, установленных федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", не учитываются предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 4 федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" доходы заявителя и членов его семьи, с которыми был расторгнут трудовой договор с 1 марта 2022 года и которые признаны безработными в порядке, установленном законом РФ
"О занятости населения в РФ", на день подачи заявления о начислении выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка", - говорится в документе.
Добавляется, что при принятии решения о назначении выплаты она устанавливается на шесть месяцев.
Как ранее сообщали в Минтруде, не будет учитываться трудовой доход гражданина при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого, второго ребенка и на детей от 3 до 7 лет. Аналогичные нормы предусмотрены и для назначения выплат беременным и на детей от 8 до 17 лет.
Как отмечал глава министерства Антон Котяков
, такое решение позволит оперативно реагировать на изменение доходов семьи.
Кроме того, уточняются изменения в основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно. В частности, при расчете среднедушевых доходов семьи из учета исключается компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации.