https://ria.ru/20220429/vyezd-1786255935.html
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению - РИА Новости, 29.04.2022
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению
Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд россиян в ЛНР и ДНР, Армению и Киргизию через госграницу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:29
2022-04-29T20:29
2022-04-29T20:32
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд россиян в ЛНР и ДНР, Армению и Киргизию через госграницу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы… на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, также снимается ограничение на въезд граждан Армении, в том числе путем пересечения российско-грузинского участка госграницы РФ, и Киргизии в РФ, а также на "выезд граждан Российской Федерации в Республику Армения и Киргизскую Республику".
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1786204971.html
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в мире, донецкая народная республика, армения, киргизия, днр, лнр
20:29 29.04.2022 (обновлено: 20:32 29.04.2022)
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению и Киргизию