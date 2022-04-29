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Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению - РИА Новости, 29.04.2022
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Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению - РИА Новости, 29.04.2022
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению
Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд россиян в ЛНР и ДНР, Армению и Киргизию через госграницу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:29
2022-04-29T20:32
в мире
донецкая народная республика
армения
киргизия
днр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд россиян в ЛНР и ДНР, Армению и Киргизию через госграницу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы… на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, также снимается ограничение на въезд граждан Армении, в том числе путем пересечения российско-грузинского участка госграницы РФ, и Киргизии в РФ, а также на "выезд граждан Российской Федерации в Республику Армения и Киргизскую Республику".
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1786204971.html
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в мире, донецкая народная республика, армения, киргизия, днр, лнр
20:29 29.04.2022 (обновлено: 20:32 29.04.2022)
 
Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению

Оперштаб: Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд в ЛНР, ДНР, Армению и Киргизию

CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Prehistoric megalithic site Zorats Karer. Syunik Province, Armenia / Cropped imageЗорац-Карер в Армении
Зорац-Карер в Армении - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Prehistoric megalithic site Zorats Karer. Syunik Province, Armenia / Cropped image
Зорац-Карер в Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд россиян в ЛНР и ДНР, Армению и Киргизию через госграницу, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы… на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, также снимается ограничение на въезд граждан Армении, в том числе путем пересечения российско-грузинского участка госграницы РФ, и Киргизии в РФ, а также на "выезд граждан Российской Федерации в Республику Армения и Киргизскую Республику".
Озеро Сон-куль - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Киргизия снимает все ограничения на въезд в страну
 
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