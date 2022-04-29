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В Госдуме предложили повысить налоговый вычет для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 29.04.2022
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В Госдуме предложили повысить налоговый вычет для ветеранов боевых действий
В Госдуме предложили повысить налоговый вычет для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 29.04.2022
В Госдуме предложили повысить налоговый вычет для ветеранов боевых действий
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением повысить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:25
2022-04-29T11:25
экономика
россия
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением повысить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий с 500 рублей до 15 тысяч рублей. Копия письма на имя министра имеется в распоряжении РИА Новости."Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части повышения размера суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тысяч рублей", - говорится в тексте обращения.Парламентарий отметил, что в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ ветераны боевых действий имеют право на льготу - вычет в размере 500 рублей при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физических лиц. Таким образом, работающий сегодня ветеран боевых действий при уплате налога имеет возможность сэкономить максимум 65 рублей - 13% от необлагаемой налогом суммы в 500 рублей, уточнил он.Однако, по словам Сухарева, в сегодняшних экономических реалиях эта сумма является крайне низкой, не способной каким-либо ощутимым образом повлиять на материальное состояние ветеранов.
https://ria.ru/20220331/nalogi-1781048751.html
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экономика, россия, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков
11:25 29.04.2022
 
В Госдуме предложили повысить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

Сухарев призвал повысить налоговый вычет для ветеранов боевых действий до 15 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением повысить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий с 500 рублей до 15 тысяч рублей. Копия письма на имя министра имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части повышения размера суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тысяч рублей", - говорится в тексте обращения.
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Парламентарий отметил, что в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ ветераны боевых действий имеют право на льготу - вычет в размере 500 рублей при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физических лиц. Таким образом, работающий сегодня ветеран боевых действий при уплате налога имеет возможность сэкономить максимум 65 рублей - 13% от необлагаемой налогом суммы в 500 рублей, уточнил он.
Однако, по словам Сухарева, в сегодняшних экономических реалиях эта сумма является крайне низкой, не способной каким-либо ощутимым образом повлиять на материальное состояние ветеранов.
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ЭкономикаРоссияГосдума РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон Котяков
 
 
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