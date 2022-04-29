https://ria.ru/20220429/vybory-1786053667.html

На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело

На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело - РИА Новости, 29.04.2022

На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело

Власти на юге Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля, депутат и лидер партии "Будем сопротивляться!"... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T02:11

2022-04-29T02:11

2022-04-29T05:32

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти на юге Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля, депутат и лидер партии "Будем сопротивляться!" обвиняется в нарушениях избирательного кодекса, которые могли повлиять на справедливый итог голосования, сообщает региональное радио France Bleu Béarn Bigorre.Во время второго тура президентских выборов, 24 апреля, Лассаль, находясь на избирательном участке в коммуне Лурдьос-Ишер (департамент Атлантические Пиренеи), публично заявил, что воздерживается от голосования, и таким образом повлиял на других избирателей, что запрещено в день выборов. Видеоролик с этой сценой широко распространился в социальных сетях. В среду конституционный совет аннулировал все результаты выборов во втором туре в Лурдьос-Ишере. Отмечается, что Лассаль является уроженцем этой коммуны и был ее мэром на протяжении 40 лет.В четверг прокурор города По (административный центр Атлантических Пиренеев) приняла решение об уголовном преследовании 66-летнего политика. Согласно законодательству, Лассалю грозит штраф в размере 15 тысяч евро, до года тюрьмы, а также лишение депутатского мандата и поражение в избирательных правах.В первом туре выборов президента Франции Лассаль набрал 3,13% голосов.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782531032.html

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