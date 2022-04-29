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На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело - РИА Новости, 29.04.2022
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На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело
На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело - РИА Новости, 29.04.2022
На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело
Власти на юге Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля, депутат и лидер партии "Будем сопротивляться!"... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T02:11
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выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти на юге Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля, депутат и лидер партии "Будем сопротивляться!" обвиняется в нарушениях избирательного кодекса, которые могли повлиять на справедливый итог голосования, сообщает региональное радио France Bleu Béarn Bigorre.Во время второго тура президентских выборов, 24 апреля, Лассаль, находясь на избирательном участке в коммуне Лурдьос-Ишер (департамент Атлантические Пиренеи), публично заявил, что воздерживается от голосования, и таким образом повлиял на других избирателей, что запрещено в день выборов. Видеоролик с этой сценой широко распространился в социальных сетях. В среду конституционный совет аннулировал все результаты выборов во втором туре в Лурдьос-Ишере. Отмечается, что Лассаль является уроженцем этой коммуны и был ее мэром на протяжении 40 лет.В четверг прокурор города По (административный центр Атлантических Пиренеев) приняла решение об уголовном преследовании 66-летнего политика. Согласно законодательству, Лассалю грозит штраф в размере 15 тысяч евро, до года тюрьмы, а также лишение депутатского мандата и поражение в избирательных правах.В первом туре выборов президента Франции Лассаль набрал 3,13% голосов.
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в мире, франция, по (франция), выборы президента франции — 2022
02:11 29.04.2022 (обновлено: 05:32 29.04.2022)
 
На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело

На кандидата в президенты Франции Лассаля завели уголовное дело

© Sputnik / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЛюди на избирательном участке в день голосования на выборах президента Франции
Люди на избирательном участке в день голосования на выборах президента Франции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Sputnik / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Люди на избирательном участке в день голосования на выборах президента Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти на юге Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля, депутат и лидер партии "Будем сопротивляться!" обвиняется в нарушениях избирательного кодекса, которые могли повлиять на справедливый итог голосования, сообщает региональное радио France Bleu Béarn Bigorre.
Во время второго тура президентских выборов, 24 апреля, Лассаль, находясь на избирательном участке в коммуне Лурдьос-Ишер (департамент Атлантические Пиренеи), публично заявил, что воздерживается от голосования, и таким образом повлиял на других избирателей, что запрещено в день выборов. Видеоролик с этой сценой широко распространился в социальных сетях. В среду конституционный совет аннулировал все результаты выборов во втором туре в Лурдьос-Ишере. Отмечается, что Лассаль является уроженцем этой коммуны и был ее мэром на протяжении 40 лет.
В четверг прокурор города По (административный центр Атлантических Пиренеев) приняла решение об уголовном преследовании 66-летнего политика. Согласно законодательству, Лассалю грозит штраф в размере 15 тысяч евро, до года тюрьмы, а также лишение депутатского мандата и поражение в избирательных правах.
В первом туре выборов президента Франции Лассаль набрал 3,13% голосов.
Подготовка избирательного участка к предстоящим президентским выборам во Франции - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 00:11
Процедура выборов президента Франции
 
В миреФранцияПо (Франция)Выборы президента Франции — 2022
 
 
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