02:11 29.04.2022 (обновлено: 05:32 29.04.2022)
На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело
На кандидата в президенты Франции Лассаля завели уголовное дело
© Sputnik / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЛюди на избирательном участке в день голосования на выборах президента Франции
© Sputnik / Михаил Тургиев
Люди на избирательном участке в день голосования на выборах президента Франции. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти на юге Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля, депутат и лидер партии "Будем сопротивляться!" обвиняется в нарушениях избирательного кодекса, которые могли повлиять на справедливый итог голосования, сообщает региональное радио France Bleu Béarn Bigorre.
Во время второго тура президентских выборов, 24 апреля, Лассаль, находясь на избирательном участке в коммуне Лурдьос-Ишер (департамент Атлантические Пиренеи), публично заявил, что воздерживается от голосования, и таким образом повлиял на других избирателей, что запрещено в день выборов. Видеоролик с этой сценой широко распространился в социальных сетях. В среду конституционный совет аннулировал все результаты выборов во втором туре в Лурдьос-Ишере. Отмечается, что Лассаль является уроженцем этой коммуны и был ее мэром на протяжении 40 лет.
В четверг прокурор города По (административный центр Атлантических Пиренеев) приняла решение об уголовном преследовании 66-летнего политика. Согласно законодательству, Лассалю грозит штраф в размере 15 тысяч евро, до года тюрьмы, а также лишение депутатского мандата и поражение в избирательных правах.
В первом туре выборов президента Франции Лассаль набрал 3,13% голосов.
10 апреля, 00:11Процедура выборов президента Франции