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ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, сообщили СМИ

ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022

ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, сообщили СМИ

Президент и ЦБ одобрили идею объединения банков ВТБ, "Открытие" и РНКБ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:55

2022-04-29T08:55

2022-04-29T09:35

экономика

владимир путин

михаил мишустин

андрей костин (банкир)

россия

втб

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент и ЦБ одобрили идею объединения банков ВТБ, "Открытие" и РНКБ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Как стало известно "Ъ", глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — "Открытие" и РНКБ. Идею уже одобрил Владимир Путин, уточняет один из источников "Ъ", — говорится в статье.Также утверждается, что Костин заручился поддержкой регулятора. Источник издания в правительстве сказал, что объединение государственных финансовых активов на базе крупного игрока "позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг".Эксперты предполагают, что такая консолидация означает отказ от планов приватизации "Открытия" и фиксирует доминирующую роль государства в банковском секторе.

https://ria.ru/20220428/bankomat-1785856387.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, михаил мишустин, андрей костин (банкир), россия, втб