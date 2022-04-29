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ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
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ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, сообщили СМИ
ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, сообщили СМИ
Президент и ЦБ одобрили идею объединения банков ВТБ, "Открытие" и РНКБ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:55
2022-04-29T09:35
экономика
владимир путин
михаил мишустин
андрей костин (банкир)
россия
втб
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент и ЦБ одобрили идею объединения банков ВТБ, "Открытие" и РНКБ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Как стало известно "Ъ", глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — "Открытие" и РНКБ. Идею уже одобрил Владимир Путин, уточняет один из источников "Ъ", — говорится в статье.Также утверждается, что Костин заручился поддержкой регулятора. Источник издания в правительстве сказал, что объединение государственных финансовых активов на базе крупного игрока "позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг".Эксперты предполагают, что такая консолидация означает отказ от планов приватизации "Открытия" и фиксирует доминирующую роль государства в банковском секторе.
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экономика, владимир путин, михаил мишустин, андрей костин (банкир), россия, втб
08:55 29.04.2022 (обновлено: 09:35 29.04.2022)
 
ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, сообщили СМИ

Ъ: ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент и ЦБ одобрили идею объединения банков ВТБ, "Открытие" и РНКБ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Как стало известно "Ъ", глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — "Открытие" и РНКБ. Идею уже одобрил Владимир Путин, уточняет один из источников "Ъ", — говорится в статье.
Также утверждается, что Костин заручился поддержкой регулятора. Источник издания в правительстве сказал, что объединение государственных финансовых активов на базе крупного игрока "позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг".
Эксперты предполагают, что такая консолидация означает отказ от планов приватизации "Открытия" и фиксирует доминирующую роль государства в банковском секторе.
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ЭкономикаВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей Костин (банкир)РоссияВТБ
 
 
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