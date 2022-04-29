08:55 29.04.2022 (обновлено: 09:35 29.04.2022)
ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, сообщили СМИ
Ъ: ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент и ЦБ одобрили идею объединения банков ВТБ, "Открытие" и РНКБ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Как стало известно "Ъ", глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — "Открытие" и РНКБ. Идею уже одобрил Владимир Путин, уточняет один из источников "Ъ", — говорится в статье.
Также утверждается, что Костин заручился поддержкой регулятора. Источник издания в правительстве сказал, что объединение государственных финансовых активов на базе крупного игрока "позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг".
Эксперты предполагают, что такая консолидация означает отказ от планов приватизации "Открытия" и фиксирует доминирующую роль государства в банковском секторе.