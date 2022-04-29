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Следствие попросило заочно арестовать офицера ВСУ за удар по Краматорску - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/vsu-1786102242.html
Следствие попросило заочно арестовать офицера ВСУ за удар по Краматорску
Следствие попросило заочно арестовать офицера ВСУ за удар по Краматорску - РИА Новости, 29.04.2022
Следствие попросило заочно арестовать офицера ВСУ за удар по Краматорску
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте командира 19-й отдельной ракетной бригады украинских войск полковника Федора Ярошевича по факту... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:47
2022-04-29T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
россия
происшествия
краматорск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте командира 19-й отдельной ракетной бригады украинских войск полковника Федора Ярошевича по факту удара по Краматорску, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ф.С. Ярошевича", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется нарушение статьи УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины, с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом произведя прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска.Командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ярошевич, следствие устанавливает других причастных лиц.При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
https://ria.ru/20220412/kapuotstso-1783122609.html
россия
краматорск
донецкая народная республика
украина
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россия, происшествия, краматорск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:47 29.04.2022 (обновлено: 11:57 29.04.2022)
 
Следствие попросило заочно арестовать офицера ВСУ за удар по Краматорску

Следствие попросило заочно арестовать офицера ВСУ Ярошевича за удар по Краматорску

© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте командира 19-й отдельной ракетной бригады украинских войск полковника Федора Ярошевича по факту удара по Краматорску, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ф.С. Ярошевича", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется нарушение статьи УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00
"Их фирменный почерк". Кто стоит за антироссийскими провокациями на Украине
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины, с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом произведя прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска.
Командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ярошевич, следствие устанавливает других причастных лиц.
При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).
Обломки ракеты Точка-У в Краматорске - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО знает, кто нанес удар по Краматорску, заявил итальянский журналист
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияПроисшествияКраматорскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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