https://ria.ru/20220429/voditel-1786271532.html

СМИ: водителя из кортежа Пашиняна, сбившего насмерть женщину, не арестуют

СМИ: водителя из кортежа Пашиняна, сбившего насмерть женщину, не арестуют - РИА Новости, 29.04.2022

СМИ: водителя из кортежа Пашиняна, сбившего насмерть женщину, не арестуют

Следствие не будет ходатайствовать об аресте сопровождавшего кортеж премьера Армении сотрудника дорожной полиции Арама Навасардяна, который сбил насмерть... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T22:52

2022-04-29T22:52

2022-04-29T22:55

в мире

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731644962_0:0:1041:585_1920x0_80_0_0_a9f853c232fa42a0dfee215a26a018c4.jpg

ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Следствие не будет ходатайствовать об аресте сопровождавшего кортеж премьера Армении сотрудника дорожной полиции Арама Навасардяна, который сбил насмерть беременную женщину, сообщает занимающееся журналистскими расследованиями онлайн-издание hetq.am, ссылаясь на адвоката полицейского Рубена Балояна.В среду в соцсетях появились видеокадры аварии, на котором полицейская машина сбивает женщину на перекрестке улиц Лео и Пароняна. СМИ утверждали, что автомобиль, наехавший на беременную женщину, сопровождал Пашиняна. Позднее аппарат премьера признал, что машина дорожной полиции сопровождала кортеж премьера. При этом в кабмине утверждают, что сам глава правительства момент аварии не видел и узнал о происшествии позднее."Арам Навасардян, сотрудник полиции, задержанный в связи с произошедшим 26 апреля ДТП на перекрестке улиц Лео и Пароняна, освобожден из-под стражи... По словам адвоката Рубена Балояна, Навасардяну предъявлено обвинение по статье "нарушение требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, либо правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что полицейский не выразил свою позицию по поводу обвинения. "Следственный орган счел, что оснований для ареста Навасардяна нет и не обратился в суд с ходатайством об аресте. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде", - пишет издание.Ранее заместитель руководителя аппарата премьера Армении Тарон Чахоян, говоря о том, почему сбившая женщину машина сопровождения не остановилась, отметил, что если бы она это сделала, то остановился бы весь кортеж, закрыв уличное движение и препятствуя прибытию кареты скорой помощи.Кроме того, по его словам, по международным правилам, машины сопровождения кортежа глав государств не имеют право останавливаться в непредусмотренном месте даже в случае происшествий.

https://ria.ru/20220411/prigovor-1782928517.html

https://ria.ru/20211117/prigovor-1759498714.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения