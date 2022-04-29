Президент Индонезии объяснил приглашение Зеленского на саммит G20
Глава Индонезии Видодо пригласил Зеленского на саммит G20 ради восстановления экономики
Участники саммита "Группы двадцати". Архивное фото
БАНГКОК, 29 апр – РИА Новости. Индонезия, которая в 2022 году председательствует в G20, пригласила Владимира Зеленского на саммит "ради восстановления мировой экономики", заявил в пятницу президент Индонезии Джоко Видодо.
Саммит "двадцатки" запланирован на ноябрь 2022 года, и будет проходить на индонезийском острове Бали.
"В нашем понимании G20 играет сейчас роль катализатора восстановления мировой экономики, и когда мы говорим о восстановлении мировой экономики, есть две большие вещи, которые на это сейчас влияют: первая – это пандемия COVID-19, а вторая – это война на Украине", - заявил президент Индонезии, слова которого цитирует индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.
"Именно в этом контексте в телефонном разговоре я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите G20", - добавил Джоко Видодо, уточнив, что разговор состоялся 27 апреля.
Ранее президент Индонезии сделал запись о телефонном разговоре с Зеленским в своем аккаунте в социальной сети Twitter, однако не упомянул там приглашение украинского президента на саммит.
Также, президент Индонезии заявил в пятницу, что из разговора с Зеленским он получил информацию о происходящем в этой стране.
"Я подчеркиваю, что конституция Индонезии и принципы внешней политики Индонезии запрещают поставки вооружений иностранным государствам", - сказал он, отметив, что Индонезия готова предоставить Украине гуманитарную помощь.
"Я выражаю надежду, что война может быть немедленно остановлена и мирное решение может быть предложено через переговоры сторон", - сказал он.
Ранее СМИ Индонезии сообщали о нажиме, который оказывали на правительство страны США и их союзники в "двадцатке", настоятельно требуя приглашения Зеленского на саммит G20.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После начала специальной военной операции России на Украине США и Евросоюз ввели масштабные санкции против физических лиц, организаций, различных секторов российской экономики.
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