Рейтинг@Mail.ru
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/vertolet-1786081219.html
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове - РИА Новости, 29.04.2022
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове
Тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове обнаружили в ходе поисково-спасательных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:21
2022-04-29T10:21
происшествия
саратов
саратовская область
михаил исаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786021399_0:139:2673:1643_1920x0_80_0_0_bf8657ce079bb0ee102e669db8826a48.jpg
САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове обнаружили в ходе поисково-спасательных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Центрального военного округа, в результате сближения двух вертолетов во время учебно-тренировочного полета и последовавшей жёсткой посадки одной из машин под Саратовом погиб один из членов экипажа."В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело второго погибшего", - сказал собеседник агентства.Днем в четверг спасателям поступила информация о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета. Зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин отметил, что 26-летний летчик, выпрыгнувший из вертолета на парашюте, получил ушибы нижних конечностей и находится в удовлетворительном состоянии, тело еще одного человека обнаружили в сгоревшем вертолете, поиски третьего продолжались.
https://ria.ru/20220428/vertolety-1785971642.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786021399_148:0:2525:1783_1920x0_80_0_0_3c43afbe3f64dcc4dac5d535858e6d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, михаил исаев
10:21 29.04.2022
 
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове

Спасатели нашли тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчебно-тренировочные вертолеты "Ансат-У"
Учебно-тренировочные вертолеты Ансат-У - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Учебно-тренировочные вертолеты "Ансат-У". Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове обнаружили в ходе поисково-спасательных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По данным Центрального военного округа, в результате сближения двух вертолетов во время учебно-тренировочного полета и последовавшей жёсткой посадки одной из машин под Саратовом погиб один из членов экипажа.
"В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело второго погибшего", - сказал собеседник агентства.
Днем в четверг спасателям поступила информация о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета. Зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин отметил, что 26-летний летчик, выпрыгнувший из вертолета на парашюте, получил ушибы нижних конечностей и находится в удовлетворительном состоянии, тело еще одного человека обнаружили в сгоревшем вертолете, поиски третьего продолжались.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 16:10
Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьМихаил Исаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала