https://ria.ru/20220429/vertolet-1786081219.html
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове - РИА Новости, 29.04.2022
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове
Тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове обнаружили в ходе поисково-спасательных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:21
2022-04-29T10:21
2022-04-29T10:21
происшествия
саратов
саратовская область
михаил исаев
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове обнаружили в ходе поисково-спасательных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Центрального военного округа, в результате сближения двух вертолетов во время учебно-тренировочного полета и последовавшей жёсткой посадки одной из машин под Саратовом погиб один из членов экипажа."В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело второго погибшего", - сказал собеседник агентства.Днем в четверг спасателям поступила информация о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета. Зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин отметил, что 26-летний летчик, выпрыгнувший из вертолета на парашюте, получил ушибы нижних конечностей и находится в удовлетворительном состоянии, тело еще одного человека обнаружили в сгоревшем вертолете, поиски третьего продолжались.
https://ria.ru/20220428/vertolety-1785971642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, михаил исаев
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове
Спасатели нашли тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове