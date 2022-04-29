https://ria.ru/20220429/vertolet-1786081219.html

Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове

Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове - РИА Новости, 29.04.2022

Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении вертолета в Саратове

Тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове обнаружили в ходе поисково-спасательных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:21

2022-04-29T10:21

2022-04-29T10:21

происшествия

саратов

саратовская область

михаил исаев

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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове обнаружили в ходе поисково-спасательных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Центрального военного округа, в результате сближения двух вертолетов во время учебно-тренировочного полета и последовавшей жёсткой посадки одной из машин под Саратовом погиб один из членов экипажа."В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело второго погибшего", - сказал собеседник агентства.Днем в четверг спасателям поступила информация о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета. Зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин отметил, что 26-летний летчик, выпрыгнувший из вертолета на парашюте, получил ушибы нижних конечностей и находится в удовлетворительном состоянии, тело еще одного человека обнаружили в сгоревшем вертолете, поиски третьего продолжались.

https://ria.ru/20220428/vertolety-1785971642.html

саратов

саратовская область

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Кирилл Волков

происшествия, саратов, саратовская область, михаил исаев