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Госсекретарь Ватикана призвал к новой "Хельсинской конференции" по Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220429/vatikan-1786162989.html
Госсекретарь Ватикана призвал к новой "Хельсинской конференции" по Украине
Госсекретарь Ватикана призвал к новой "Хельсинской конференции" по Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Госсекретарь Ватикана призвал к новой "Хельсинской конференции" по Украине
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о необходимости созыва нового международного совещания для урегулирования украинского кризиса... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:15
2022-04-29T15:15
религия
в мире
ватикан
украина
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ВАТИКАН, 29 апр – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о необходимости созыва нового международного совещания для урегулирования украинского кризиса по примеру "Хельсинской конференции" и указал, что поставки оружия Киеву представляют собой "слабый ответ" на происходящее, призвав к "сильному ответу" в виде переговоров."Сегодня необходима новая Хельсинская конференция", - заявил он в пятницу в ходе публичного мероприятия в Ватикане, напомнив о подписании в 1975 году исторического Хельсинкского Заключительного акта."Во время этого Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе Восток и Запад объединились на пути разрядки", - сказал госсекретарь, отметив позитивную роль, которую тогда сыграл Святой престол. "Мир - в интересах народов, международная безопасность - в интересах всех", - подчеркнул он. В этой связи кардинал призвал "усилить участие международных организаций, а также найти большие возможности для европейской инициативы".Подтвердив право любой страны на защиту своей территории, Паролин назвал "слабым ответом" решение ряда стран Запада осуществлять поставки оружия на Украину. "Да, оружие - это слабый, а не сильный ответ. Сильный ответ - это ответ, который, пытаясь вовлечь всех, предусматривает инициативы в соответствии с планом мира, то есть инициативы по прекращению боевых действий, достижению решения путем переговоров, обдумыванию возможного будущего сосуществования на нашем Старом континенте".Он подчеркнул, что альтернатив переговорам не существует. "Необходимо продолжать делать предложения, прежде всего, чтобы прекратить боевые действия..., вернуться к переговорам", - сказал кардинал.По мнению Паролина, эти переговоры обязательно нужно вести "без предварительных условий". "Переговоры всегда предполагают компромисс. Жесткие позиции не приводят к решениям. Надеюсь, что еще есть воля, чтобы вместе прийти к решению", - отметил госсекретарь Ватикана.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784272407.html
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в мире, ватикан, украина
15:15 29.04.2022
 
Госсекретарь Ватикана призвал к новой "Хельсинской конференции" по Украине

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин призвал к новой "Хельсинской конференции" по Украине

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГоссекретарь Ватикана П. Паролин
Госсекретарь Ватикана П. Паролин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Госсекретарь Ватикана П. Паролин. Архивное фото
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ВАТИКАН, 29 апр – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о необходимости созыва нового международного совещания для урегулирования украинского кризиса по примеру "Хельсинской конференции" и указал, что поставки оружия Киеву представляют собой "слабый ответ" на происходящее, призвав к "сильному ответу" в виде переговоров.
"Сегодня необходима новая Хельсинская конференция", - заявил он в пятницу в ходе публичного мероприятия в Ватикане, напомнив о подписании в 1975 году исторического Хельсинкского Заключительного акта.
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"Во время этого Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе Восток и Запад объединились на пути разрядки", - сказал госсекретарь, отметив позитивную роль, которую тогда сыграл Святой престол. "Мир - в интересах народов, международная безопасность - в интересах всех", - подчеркнул он. В этой связи кардинал призвал "усилить участие международных организаций, а также найти большие возможности для европейской инициативы".
Подтвердив право любой страны на защиту своей территории, Паролин назвал "слабым ответом" решение ряда стран Запада осуществлять поставки оружия на Украину. "Да, оружие - это слабый, а не сильный ответ. Сильный ответ - это ответ, который, пытаясь вовлечь всех, предусматривает инициативы в соответствии с планом мира, то есть инициативы по прекращению боевых действий, достижению решения путем переговоров, обдумыванию возможного будущего сосуществования на нашем Старом континенте".
Он подчеркнул, что альтернатив переговорам не существует. "Необходимо продолжать делать предложения, прежде всего, чтобы прекратить боевые действия..., вернуться к переговорам", - сказал кардинал.
По мнению Паролина, эти переговоры обязательно нужно вести "без предварительных условий". "Переговоры всегда предполагают компромисс. Жесткие позиции не приводят к решениям. Надеюсь, что еще есть воля, чтобы вместе прийти к решению", - отметил госсекретарь Ватикана.
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