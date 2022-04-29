https://ria.ru/20220429/valyuta-1786209968.html

ЦБ повысил до четырех процентов нормативы обязательных резервов в валюте

ЦБ повысил до четырех процентов нормативы обязательных резервов в валюте - РИА Новости, 29.04.2022

ЦБ повысил до четырех процентов нормативы обязательных резервов в валюте

Банк России в условиях постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке с мая повышает до 4% нормативы обязательных резервов по обязательствам в валюте,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:29

2022-04-29T17:29

2022-04-29T17:29

экономика

центральный банк рф (цб рф)

валюта

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России в условиях постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке с мая повышает до 4% нормативы обязательных резервов по обязательствам в валюте, говорится в сообщении пресс-службы регулятора."Банк России в условиях постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил до 4% нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для банков с базовой лицензией и банков с универсальной лицензией", - говорится в сообщении на сайте регулятора.Новые нормативы будут применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов уже за май. При этом иные нормативы остаются без изменения, уточнили в регуляторе."Регулирование размера обязательных резервов за май 2022 года не предполагает перерасчет по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов. Таким образом, в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в рамках механизма усреднения, сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменится", - добавили в регуляторе.

https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786165231.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), валюта