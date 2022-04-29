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Эпоха нефтедоллара завершается, заявил лидер АдГ - РИА Новости, 29.04.2022
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Эпоха нефтедоллара завершается, заявил лидер АдГ
Эпоха нефтедоллара завершается, заявил лидер АдГ - РИА Новости, 29.04.2022
Эпоха нефтедоллара завершается, заявил лидер АдГ
Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за газ из РФ в рублях, заявил РИА Новости член комитета германского... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:34
2022-04-29T11:25
экономика
германия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за газ из РФ в рублях, заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.Ранее финансовый директор немецкой Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) заявила, что в компании считают, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, однако необходимо продолжить диалог с правительством Германии по данному вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы."По мере приближения следующего месяца - мая - становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях. В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи "Газпрому" в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций", - сказал депутат.При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно. "Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу", - заключил собеседник агентства.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT.
https://ria.ru/20220428/evro-1785864841.html
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экономика, германия
08:34 29.04.2022 (обновлено: 11:25 29.04.2022)
 
Эпоха нефтедоллара завершается, заявил лидер АдГ

Лидер АдГ заявил, что европейские валюты должны укрепляться при торговле энергоносителями

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за газ из РФ в рублях, заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
Ранее финансовый директор немецкой Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) заявила, что в компании считают, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, однако необходимо продолжить диалог с правительством Германии по данному вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы.
"По мере приближения следующего месяца - мая - становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях. В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи "Газпрому" в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций", - сказал депутат.
При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно. "Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу", - заключил собеседник агентства.
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Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT.
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