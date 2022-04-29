https://ria.ru/20220429/valyuta-1786065618.html

Эпоха нефтедоллара завершается, заявил лидер АдГ

Эпоха нефтедоллара завершается, заявил лидер АдГ - РИА Новости, 29.04.2022

Эпоха нефтедоллара завершается, заявил лидер АдГ

Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за газ из РФ в рублях, заявил РИА Новости член комитета германского... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:34

2022-04-29T08:34

2022-04-29T11:25

экономика

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за газ из РФ в рублях, заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.Ранее финансовый директор немецкой Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) заявила, что в компании считают, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, однако необходимо продолжить диалог с правительством Германии по данному вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы."По мере приближения следующего месяца - мая - становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях. В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи "Газпрому" в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций", - сказал депутат.При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно. "Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу", - заключил собеседник агентства.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT.

https://ria.ru/20220428/evro-1785864841.html

https://ria.ru/20220427/neft-1785841713.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, германия