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В Липецкой области собрали рекордный урожай овощей закрытого грунта - РИА Новости, 30.04.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области собрали рекордный урожай овощей закрытого грунта
В Липецкой области собрали рекордный урожай овощей закрытого грунта - РИА Новости, 30.04.2022
В Липецкой области собрали рекордный урожай овощей закрытого грунта
Аграрии Липецкой области собрали рекордные 61 тысячу тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания, что на 3 тысячи тонн больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-29T18:15
2022-04-30T09:20
липецкая область
липецкая область
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали рекордные 61 тысячу тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания, что на 3 тысячи тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в четырех тепличных комплексах региона с начала года выращено 31,5 тысячи тонн огурцов, 29,2 тысячи тонн томатов и 0,3 тысячи тонн салата. По производству овощей в зимних теплицах Липецкая область продолжает оставаться лучшей в России, в соответствии с данными Минсельхоза.Артамонов отметил, что благодаря поддержке, оказываемой Минсельхозом РФ вместе с администрацией региона, удалось увеличить валовой сбор тепличных овощей в 25 раз, начиная с 2014 года."Тепличные комплексы в Липецкой области обеспечивают людей не только качественной продукцией, но и стабильной работой с достойной заработной платой", – подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь артамонов
18:15 29.04.2022 (обновлено: 09:20 30.04.2022)
 

В Липецкой области собрали рекордный урожай овощей закрытого грунта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВыращивание рассады капусты и салатов
Выращивание рассады капусты и салатов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Выращивание рассады капусты и салатов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали рекордные 61 тысячу тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания, что на 3 тысячи тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в четырех тепличных комплексах региона с начала года выращено 31,5 тысячи тонн огурцов, 29,2 тысячи тонн томатов и 0,3 тысячи тонн салата. По производству овощей в зимних теплицах Липецкая область продолжает оставаться лучшей в России, в соответствии с данными Минсельхоза.
Артамонов отметил, что благодаря поддержке, оказываемой Минсельхозом РФ вместе с администрацией региона, удалось увеличить валовой сбор тепличных овощей в 25 раз, начиная с 2014 года.
"Тепличные комплексы в Липецкой области обеспечивают людей не только качественной продукцией, но и стабильной работой с достойной заработной платой", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Игорь Артамонов
 
 
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