https://ria.ru/20220429/urozhay-1786298746.html

В Липецкой области собрали рекордный урожай овощей закрытого грунта

В Липецкой области собрали рекордный урожай овощей закрытого грунта - РИА Новости, 30.04.2022

В Липецкой области собрали рекордный урожай овощей закрытого грунта

Аграрии Липецкой области собрали рекордные 61 тысячу тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания, что на 3 тысячи тонн больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-29T18:15

2022-04-29T18:15

2022-04-30T09:20

липецкая область

липецкая область

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали рекордные 61 тысячу тонн овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания, что на 3 тысячи тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в четырех тепличных комплексах региона с начала года выращено 31,5 тысячи тонн огурцов, 29,2 тысячи тонн томатов и 0,3 тысячи тонн салата. По производству овощей в зимних теплицах Липецкая область продолжает оставаться лучшей в России, в соответствии с данными Минсельхоза.Артамонов отметил, что благодаря поддержке, оказываемой Минсельхозом РФ вместе с администрацией региона, удалось увеличить валовой сбор тепличных овощей в 25 раз, начиная с 2014 года."Тепличные комплексы в Липецкой области обеспечивают людей не только качественной продукцией, но и стабильной работой с достойной заработной платой", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20220429/lipetsk-1786102968.html

липецкая область

россия

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Влада Копылова

липецкая область, экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь артамонов