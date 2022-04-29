https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html

Германии придется платить за российский газ в рублях, заявил лидер АдГ

Германии придется платить за российский газ в рублях, заявил лидер АдГ - РИА Новости, 29.04.2022

Германии придется платить за российский газ в рублях, заявил лидер АдГ

Немецкая компания Uniper вынуждена будет платить за российский газ рублями, заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:24

2022-04-29T08:24

2022-04-29T10:13

экономика

альтернатива для германии (партия)

германия

россия

uniper

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украина

газпром

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Немецкая компания Uniper вынуждена будет платить за российский газ рублями, заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла."По мере приближения следующего месяца становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях. В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи "Газпрому" в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций", — отметил депутат.При этом, считает политик, сохранить такую схему на длительный срок невозможно."Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу", — заключил собеседник агентства.Ранее финансовый директор Uniper Тиина Туомела озвучила позицию компании — оплата топлива в рублях не противоречит санкциям. Это возможно, когда с немецкими властями будут полностью согласованы все детали.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.Согласно новой схеме, покупатель зачисляет оплату в валюте на специальный счет в Газпромбанке, кредитная организация продает ее на Мосбирже, зачисляет полученные средства на рублевый счет, с которого компания сможет рассчитаться с поставщиком — "Газпромом".После начала военной операции на Украине ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Также обсуждается эмбарго на импорт энергоносителей.

https://ria.ru/20220429/pushkov-1786058551.html

https://ria.ru/20220428/khaos-1786039352.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, альтернатива для германии (партия), германия, россия, uniper, владимир путин, украина, газпром, газпромбанк