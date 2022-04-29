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В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО
В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО - РИА Новости, 29.04.2022
В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об освобождении по УДО бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил, что... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:36
2022-04-29T13:36
2022-04-29T13:36
алексей улюкаев
дело алексея улюкаева
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об освобождении по УДО бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил, что этот вопрос не имеет отношения к администрации президента России.Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано."Этот вопрос никак не имеет отношения к администрации президента". - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой ситуацией.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
https://ria.ru/20220126/moshennichestvo-1769558496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, дмитрий песков
В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО
Песков не стал отвечать на вопрос об условно-досрочном освобождении экс-министра Улюкаева