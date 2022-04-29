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В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО - РИА Новости, 29.04.2022
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В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО
В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО - РИА Новости, 29.04.2022
В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об освобождении по УДО бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил, что... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:36
2022-04-29T13:36
алексей улюкаев
дело алексея улюкаева
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об освобождении по УДО бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил, что этот вопрос не имеет отношения к администрации президента России.Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано."Этот вопрос никак не имеет отношения к администрации президента". - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой ситуацией.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
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алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, дмитрий песков
13:36 29.04.2022
 
В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО

Песков не стал отвечать на вопрос об условно-досрочном освобождении экс-министра Улюкаева

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об освобождении по УДО бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил, что этот вопрос не имеет отношения к администрации президента России.
Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано.
"Этот вопрос никак не имеет отношения к администрации президента". - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой ситуацией.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
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