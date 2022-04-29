https://ria.ru/20220429/ulyukaev-1786082257.html

В ОНК заявили, что Улюкаев еще находится в колонии

В ОНК заявили, что Улюкаев еще находится в колонии - РИА Новости, 29.04.2022

В ОНК заявили, что Улюкаев еще находится в колонии

Отпущенный по УДО бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев пока находится в колонии в Тверской области и сможет выйти на свободу после вступления... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:26

2022-04-29T10:26

2022-04-29T11:16

алексей улюкаев

дело алексея улюкаева

происшествия

тверь

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отпущенный по УДО бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев пока находится в колонии в Тверской области и сможет выйти на свободу после вступления судебного решения в силу, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии."Суд освободил его досрочно, но пока он содержится в колонии в Тверской области. Он сможет выйти, когда решение суда вступит в законную силу", - сказали в комиссии.Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано. В случае подачи прокурором жалобы (ее в этом случае рассмотрит Тверской облсуд) выход Улюкаева из колонии несколько затянется, однако скорее на недели, чем на месяцы.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

https://ria.ru/20220125/advokat-1769477077.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, происшествия, тверь