10:26 29.04.2022 (обновлено: 11:16 29.04.2022)
В ОНК заявили, что Улюкаев еще находится в колонии
ОНК: экс-глава Минэкономразвития Улюкаев выйдет на свободу после вступления в силу решения
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отпущенный по УДО бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев пока находится в колонии в Тверской области и сможет выйти на свободу после вступления судебного решения в силу, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии.
"Суд освободил его досрочно, но пока он содержится в колонии в Тверской области. Он сможет выйти, когда решение суда вступит в законную силу", - сказали в комиссии.
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Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано. В случае подачи прокурором жалобы (ее в этом случае рассмотрит Тверской облсуд) выход Улюкаева из колонии несколько затянется, однако скорее на недели, чем на месяцы.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
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