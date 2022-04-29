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В ОНК заявили, что Улюкаев еще находится в колонии - РИА Новости, 29.04.2022
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В ОНК заявили, что Улюкаев еще находится в колонии
В ОНК заявили, что Улюкаев еще находится в колонии - РИА Новости, 29.04.2022
В ОНК заявили, что Улюкаев еще находится в колонии
Отпущенный по УДО бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев пока находится в колонии в Тверской области и сможет выйти на свободу после вступления... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:26
2022-04-29T11:16
алексей улюкаев
дело алексея улюкаева
происшествия
тверь
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отпущенный по УДО бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев пока находится в колонии в Тверской области и сможет выйти на свободу после вступления судебного решения в силу, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии."Суд освободил его досрочно, но пока он содержится в колонии в Тверской области. Он сможет выйти, когда решение суда вступит в законную силу", - сказали в комиссии.Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано. В случае подачи прокурором жалобы (ее в этом случае рассмотрит Тверской облсуд) выход Улюкаева из колонии несколько затянется, однако скорее на недели, чем на месяцы.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
https://ria.ru/20220125/advokat-1769477077.html
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алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, происшествия, тверь
10:26 29.04.2022 (обновлено: 11:16 29.04.2022)
 
В ОНК заявили, что Улюкаев еще находится в колонии

ОНК: экс-глава Минэкономразвития Улюкаев выйдет на свободу после вступления в силу решения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отпущенный по УДО бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев пока находится в колонии в Тверской области и сможет выйти на свободу после вступления судебного решения в силу, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии.
"Суд освободил его досрочно, но пока он содержится в колонии в Тверской области. Он сможет выйти, когда решение суда вступит в законную силу", - сказали в комиссии.
Задержание министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта 2021, 15:21
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано. В случае подачи прокурором жалобы (ее в этом случае рассмотрит Тверской облсуд) выход Улюкаева из колонии несколько затянется, однако скорее на недели, чем на месяцы.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 17:33
Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве
 
Алексей УлюкаевДело Алексея УлюкаеваПроисшествияТверь
 
 
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