https://ria.ru/20220429/ulyukaev-1786069774.html

Суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении

Суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении - РИА Новости, 29.04.2022

Суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении

Суд удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в Московском... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:14

2022-04-29T09:14

2022-04-29T11:24

происшествия

алексей улюкаев

тверь

дело алексея улюкаева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151844/92/1518449205_0:103:1882:1162_1920x0_80_0_0_609d8539874b1eea40c6c45faa1ef275.jpg

РЯЗАНЬ, 29 апр — РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Твери."Да, рассматривали, результат положительный", — ответила собеседница агентства на вопрос, рассматривалось ли прошение.В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что заседание прошло 27 апреля, никто из участников процесса не возражал против удовлетворения ходатайства.В суде РИА Новости пояснили, что на обжалование решения есть десять дней с момента вручения копии постановления. Улюкаеву ее передали 28 апреля. Из-за того, что этот срок заканчивается в праздничный день, он переносится на ближайший рабочий. Таким образом, если никто не подаст жалобу, Улюкаева выпустят из колонии 12 мая.Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. Суд выяснил, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение на покупку компании "Башнефть". Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.

https://ria.ru/20220126/moshennichestvo-1769558496.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алексей улюкаев, тверь, дело алексея улюкаева