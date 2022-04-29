https://ria.ru/20220429/ulyukaev-1786069774.html
Суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении
Суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении - РИА Новости, 29.04.2022
Суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении
Суд удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в Московском... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:14
2022-04-29T09:14
2022-04-29T11:24
происшествия
алексей улюкаев
тверь
дело алексея улюкаева
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РЯЗАНЬ, 29 апр — РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Твери."Да, рассматривали, результат положительный", — ответила собеседница агентства на вопрос, рассматривалось ли прошение.В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что заседание прошло 27 апреля, никто из участников процесса не возражал против удовлетворения ходатайства.В суде РИА Новости пояснили, что на обжалование решения есть десять дней с момента вручения копии постановления. Улюкаеву ее передали 28 апреля. Из-за того, что этот срок заканчивается в праздничный день, он переносится на ближайший рабочий. Таким образом, если никто не подаст жалобу, Улюкаева выпустят из колонии 12 мая.Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. Суд выяснил, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение на покупку компании "Башнефть". Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.
https://ria.ru/20220126/moshennichestvo-1769558496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей улюкаев, тверь, дело алексея улюкаева
09:14 29.04.2022 (обновлено: 11:24 29.04.2022)
Суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра Улюкаева об условно-досрочном освобождении
РЯЗАНЬ, 29 апр — РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Твери.
"Да, рассматривали, результат положительный", — ответила собеседница агентства на вопрос, рассматривалось ли прошение.
В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что заседание прошло 27 апреля, никто из участников процесса не возражал против удовлетворения ходатайства.
"Суд пришел к выводу, что цель наказания, зафиксированная статьей 43 УК России, в отношении Улюкаева достигнута, ввиду чего ходатайство было удовлетворено", — добавила собеседница агентства.
В суде РИА Новости пояснили, что на обжалование решения есть десять дней с момента вручения копии постановления. Улюкаеву ее передали 28 апреля. Из-за того, что этот срок заканчивается в праздничный день, он переносится на ближайший рабочий. Таким образом, если никто не подаст жалобу, Улюкаева выпустят из колонии 12 мая.
Улюкаева
в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. Суд выяснил, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти
" Игоря Сечина
за положительное заключение на покупку компании "Башнефть
". Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.