https://ria.ru/20220429/ukraina-1786250507.html

Российская авиация поразила 22 военных объекта Украины

Российская авиация поразила 22 военных объекта Украины - РИА Новости, 29.04.2022

Российская авиация поразила 22 военных объекта Украины

Четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего уничтожены в трёх населенных пунктах Украины авиацией ВКС России, всего поражены 22 военных объекта, РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T20:05

2022-04-29T20:05

2022-04-29T20:05

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

северодонецк

войска воздушно-космической обороны

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего уничтожены в трёх населенных пунктах Украины авиацией ВКС России, всего поражены 22 военных объекта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Северодонецк, Червонное и Белогорье", - сказал он на брифинге.

украина

россия

северодонецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, северодонецк, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)