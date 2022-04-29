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Российская авиация поразила 22 военных объекта Украины
Российская авиация поразила 22 военных объекта Украины - РИА Новости, 29.04.2022
Российская авиация поразила 22 военных объекта Украины
Четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего уничтожены в трёх населенных пунктах Украины авиацией ВКС России, всего поражены 22 военных объекта, РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:05
2022-04-29T20:05
2022-04-29T20:05
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
северодонецк
войска воздушно-космической обороны
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего уничтожены в трёх населенных пунктах Украины авиацией ВКС России, всего поражены 22 военных объекта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Северодонецк, Червонное и Белогорье", - сказал он на брифинге.
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северодонецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, северодонецк, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российская авиация поразила 22 военных объекта Украины
Минобороны: авиации поразила 22 военных объекта Украины, в том числе четыре склада