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Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786229102.html
Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников
Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников - РИА Новости, 29.04.2022
Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников
Новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы и БПЛА, его доставят в течение суток двенадцатью самолетами, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:25
2022-04-29T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
нато
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы и БПЛА, его доставят в течение суток двенадцатью самолетами, сообщили в Пентагоне."В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США", - сообщил высокопоставленный представитель ведомства журналистам. По его словам, новый транш будет включать гаубицы калибром 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА "Феникс" и радары.Представитель ведомства добавил, что более 100 украинцев вне страны проходят обучение по использованию артиллерии. Он подчеркнул, что США не занимаются вывозом украинских военных из страны для проведения тренировок, американские военные на Украине также не присутствуют.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786078765.html
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, нато
18:25 29.04.2022
 
Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников

Пентагон: новый транш американской военной помощи Украине включит в себя гаубицы и БПЛА

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы и БПЛА, его доставят в течение суток двенадцатью самолетами, сообщили в Пентагоне.
"В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США", - сообщил высокопоставленный представитель ведомства журналистам. По его словам, новый транш будет включать гаубицы калибром 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА "Феникс" и радары.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 10:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине
Представитель ведомства добавил, что более 100 украинцев вне страны проходят обучение по использованию артиллерии. Он подчеркнул, что США не занимаются вывозом украинских военных из страны для проведения тренировок, американские военные на Украине также не присутствуют.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 08:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСШАСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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