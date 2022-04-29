Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников
Пентагон: новый транш американской военной помощи Украине включит в себя гаубицы и БПЛА
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы и БПЛА, его доставят в течение суток двенадцатью самолетами, сообщили в Пентагоне.
"В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США", - сообщил высокопоставленный представитель ведомства журналистам. По его словам, новый транш будет включать гаубицы калибром 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА "Феникс" и радары.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.