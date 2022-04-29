https://ria.ru/20220429/ukraina-1786229102.html

Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников

Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников - РИА Новости, 29.04.2022

Пентагон анонсировал поставки на Украину гаубиц и беспилотников

Новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы и БПЛА, его доставят в течение суток двенадцатью самолетами, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:25

2022-04-29T18:25

2022-04-29T18:25

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы и БПЛА, его доставят в течение суток двенадцатью самолетами, сообщили в Пентагоне."В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США", - сообщил высокопоставленный представитель ведомства журналистам. По его словам, новый транш будет включать гаубицы калибром 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА "Феникс" и радары.Представитель ведомства добавил, что более 100 украинцев вне страны проходят обучение по использованию артиллерии. Он подчеркнул, что США не занимаются вывозом украинских военных из страны для проведения тренировок, американские военные на Украине также не присутствуют.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786078765.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, нато