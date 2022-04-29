https://ria.ru/20220429/ukraina-1786193266.html

Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией

Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией - РИА Новости, 29.04.2022

Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией

Госпогранслужба Украины запретила жителям Сумской и Черниговской областей приближаться к границе с РФ ближе, чем на один километр днем и на 20 километров ночью, РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:32

2022-04-29T16:32

2022-04-29T17:26

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госпогранслужба Украины запретила жителям Сумской и Черниговской областей приближаться к границе с РФ ближе, чем на один километр днем и на 20 километров ночью, сообщил в пятницу спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/granitsy-1781003265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сумская область, черниговская область, ситуация в днр и лнр