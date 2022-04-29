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Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией - РИА Новости, 29.04.2022
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Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией
Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией - РИА Новости, 29.04.2022
Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией
Госпогранслужба Украины запретила жителям Сумской и Черниговской областей приближаться к границе с РФ ближе, чем на один километр днем и на 20 километров ночью, РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:32
2022-04-29T17:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
сумская область
черниговская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госпогранслужба Украины запретила жителям Сумской и Черниговской областей приближаться к границе с РФ ближе, чем на один километр днем и на 20 километров ночью, сообщил в пятницу спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/granitsy-1781003265.html
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в мире, украина, россия, сумская область, черниговская область, ситуация в днр и лнр
16:32 29.04.2022 (обновлено: 17:26 29.04.2022)
 
Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией

Госпогранслужба Украины запретила жителям двух областей приближаться к границе с Россией

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госпогранслужба Украины запретила жителям Сумской и Черниговской областей приближаться к границе с РФ ближе, чем на один километр днем и на 20 километров ночью, сообщил в пятницу спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано по Сумской области и сейчас документируется по Черниговской области, когда гражданам запрещено пребывать возле границы на территории около одного километра, кроме населенных пунктов. На территории приграничных контролируемых районов - до 20 километров будет запрещено перемещение в ночное время", - заявил Демченко в эфире украинского телеканала "Украина 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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