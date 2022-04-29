https://ria.ru/20220429/ukraina-1786173282.html

Аксенов выступил за экономическую интеграцию юга Украины с Россией

Аксенов выступил за экономическую интеграцию юга Украины с Россией - РИА Новости, 29.04.2022

Аксенов выступил за экономическую интеграцию юга Украины с Россией

Освобожденные регионы юга Украины должно быть быстрее вовлечены в экономическую интеграцию с регионами РФ, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:44

2022-04-29T15:44

2022-04-29T16:02

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Освобожденные регионы юга Украины должно быть быстрее вовлечены в экономическую интеграцию с регионами РФ, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."Нам нужно помогать жителям Херсонской и Запорожской области, сопредельных территорий, для того чтобы быстрее вовлечь в экономический процесс, в экономическую интеграцию с регионами Российской Федерации. Данная работа должна быть продолжена. Помогать жителям этих областей мы будем при любом раскладе. Поддерживать будем, один на один жителей сопредельных территорий мы не оставим. Это без вариантов", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве. По его словам, в Крым с территории Херсонской области уже заходит большой объем товарной продукции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

https://ria.ru/20220423/ukraina-1785057296.html

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россия

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), херсонская область , ситуация в днр и лнр