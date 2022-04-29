https://ria.ru/20220429/ukraina-1786146049.html
В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине
В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине
Заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о планах США и Польши по размещению "миротворцев" на западе Украины основано на разведывательных РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:24
2022-04-29T14:24
2022-04-29T14:28
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
станислав жарин
польша
украина
варшава
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о планах США и Польши по размещению "миротворцев" на западе Украины основано на разведывательных данных от нескольких надежных источников, сообщило пресс-бюро СВР."Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский "миротворческий контингент" является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников", - говорится в сообщении.Накануне пресс-бюро СВР обнародовало заявление Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter эти заявления "ложными". Жарин утверждал, что целью распространения такой информации является якобы подрыв сотрудничества Польши и Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/polsha-1786033621.html
https://ria.ru/20220428/polsha-1785925942.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, станислав жарин, польша, украина, варшава, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр
14:24 29.04.2022 (обновлено: 14:28 29.04.2022)
В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине
СВР: заявление о планах Польши на Украине основано на данных от надежных источников