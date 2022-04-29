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В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786146049.html
В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине
В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине
Заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о планах США и Польши по размещению "миротворцев" на западе Украины основано на разведывательных РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:24
2022-04-29T14:28
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
станислав жарин
польша
украина
варшава
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о планах США и Польши по размещению "миротворцев" на западе Украины основано на разведывательных данных от нескольких надежных источников, сообщило пресс-бюро СВР."Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский "миротворческий контингент" является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников", - говорится в сообщении.Накануне пресс-бюро СВР обнародовало заявление Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter эти заявления "ложными". Жарин утверждал, что целью распространения такой информации является якобы подрыв сотрудничества Польши и Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/polsha-1786033621.html
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в мире, станислав жарин, польша, украина, варшава, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр
14:24 29.04.2022 (обновлено: 14:28 29.04.2022)
 
В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине

СВР: заявление о планах Польши на Украине основано на данных от надежных источников

© Фото : Служба внешней разведки РФЗдание штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ
Здание штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : Служба внешней разведки РФ
Здание штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о планах США и Польши по размещению "миротворцев" на западе Украины основано на разведывательных данных от нескольких надежных источников, сообщило пресс-бюро СВР.
"Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский "миротворческий контингент" является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников", - говорится в сообщении.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 21:04В мире
В Польше опровергли планы аннексии части территории Украины
Накануне пресс-бюро СВР обнародовало заявление Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter эти заявления "ложными". Жарин утверждал, что целью распространения такой информации является якобы подрыв сотрудничества Польши и Украины.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 13:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нарышкин: Польша планирует занять свои "исторические владения" на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСтанислав ЖаринПольшаУкраинаВаршаваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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