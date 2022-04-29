https://ria.ru/20220429/ukraina-1786139708.html

ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона

ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона - РИА Новости, 29.04.2022

ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона

Участник украинского незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана" задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:01

2022-04-29T14:01

2022-04-29T14:01

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

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ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Участник украинского незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана" задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.Следствием установлено, что задержанный в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в ряды батальона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Батальон Челебиджихана был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым.

https://ria.ru/20220428/krym-1785984220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр