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ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786139708.html
ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона
ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона - РИА Новости, 29.04.2022
ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона
Участник украинского незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана" задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:01
2022-04-29T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Участник украинского незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана" задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.Следствием установлено, что задержанный в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в ряды батальона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Батальон Челебиджихана был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым.
https://ria.ru/20220428/krym-1785984220.html
россия
украина
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
14:01 29.04.2022
 
ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона

ФСБ задержала в Крыму участника украинского батальона имени Челебиджихана

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Участник украинского незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана" задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Задержан житель Херсонской области 1991 г.р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана", действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что задержанный в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в ряды батальона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Батальон Челебиджихана был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым.
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