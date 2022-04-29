https://ria.ru/20220429/ukraina-1786138967.html

Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие

Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие - РИА Новости, 29.04.2022

Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:59

2022-04-29T13:59

2022-04-29T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

индонезия

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джоко видодо

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну гуманитарную помощь, сообщает местное издание Jakarta Post."Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит (на Украину - ред.) гуманитарную помощь", - пишет издание.Как заявил Видодо, он сообщил Зеленскому, что "в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку".

https://ria.ru/20220429/kapital-1786111277.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индонезия, украина, джоко видодо, ситуация в днр и лнр