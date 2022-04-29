https://ria.ru/20220429/ukraina-1786138967.html
Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие
Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие - РИА Новости, 29.04.2022
Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:59
2022-04-29T13:59
2022-04-29T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
индонезия
украина
джоко видодо
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117949/25/1179492599_0:445:2500:1851_1920x0_80_0_0_f3be8020016d6a3890a514e87da13139.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну гуманитарную помощь, сообщает местное издание Jakarta Post."Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит (на Украину - ред.) гуманитарную помощь", - пишет издание.Как заявил Видодо, он сообщил Зеленскому, что "в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку".
https://ria.ru/20220429/kapital-1786111277.html
индонезия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117949/25/1179492599_0:210:2500:2085_1920x0_80_0_0_64e5c1dcbf076ec7e600b3af29ecb2a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, украина, джоко видодо, ситуация в днр и лнр
13:59 29.04.2022 (обновлено: 14:21 29.04.2022)
Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие
Президент Индонезии Видодо отказался поставлять Украине оружие, но готов оказать гумпомощь