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Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие
Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие - РИА Новости, 29.04.2022
Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:59
2022-04-29T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
индонезия
украина
джоко видодо
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну гуманитарную помощь, сообщает местное издание Jakarta Post."Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит (на Украину - ред.) гуманитарную помощь", - пишет издание.Как заявил Видодо, он сообщил Зеленскому, что "в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку".
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в мире, индонезия, украина, джоко видодо, ситуация в днр и лнр
13:59 29.04.2022 (обновлено: 14:21 29.04.2022)
 
Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие

Президент Индонезии Видодо отказался поставлять Украине оружие, но готов оказать гумпомощь

© AP Photo / Mark BakerПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Mark Baker
Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну гуманитарную помощь, сообщает местное издание Jakarta Post.
"Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит (на Украину - ред.) гуманитарную помощь", - пишет издание.
Как заявил Видодо, он сообщил Зеленскому, что "в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку".
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИндонезияУкраинаДжоко ВидодоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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