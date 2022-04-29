https://ria.ru/20220429/ukraina-1786111591.html
СК даст оценку сведениям о работе канадских инструкторов на Украине
СК даст оценку сведениям о работе канадских инструкторов на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
СК даст оценку сведениям о работе канадских инструкторов на Украине
СК РФ даст правовую оценку сведениям о деятельности военных инструкторов из Канады, тренировавших украинских неонацистов из "Азова" (против боевиков которого в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:25
2022-04-29T12:25
2022-04-29T12:34
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. СК РФ даст правовую оценку сведениям о деятельности военных инструкторов из Канады, тренировавших украинских неонацистов из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственным комитетом будет дана правовая оценка сведениям о действиях военных инструкторов из Канады, проводивших обучение украинских неонацистов. Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов расследуют указанный факт и примут меры к установлению лиц, причастных к проведению военных тренировок, направленных на обучение совершению преступлений в отношении мирного населения", - говорится в сообщении.По данным СК, канадские военные инструкторы в рамках тренировочной миссии на Украине обучали представителей нацистского полка "Азов".
https://ria.ru/20220202/instruktory-1770734088.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, канада, следственный комитет россии (ск рф)
12:25 29.04.2022 (обновлено: 12:34 29.04.2022)
СК даст оценку сведениям о работе канадских инструкторов на Украине
СК даст правовую оценку сведениям о подготовке боевиков "Азова" инструкторами из Канады