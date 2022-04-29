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СК даст оценку сведениям о работе канадских инструкторов на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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СК даст оценку сведениям о работе канадских инструкторов на Украине
СК даст оценку сведениям о работе канадских инструкторов на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
СК даст оценку сведениям о работе канадских инструкторов на Украине
СК РФ даст правовую оценку сведениям о деятельности военных инструкторов из Канады, тренировавших украинских неонацистов из "Азова" (против боевиков которого в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:25
2022-04-29T12:34
в мире
россия
украина
канада
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. СК РФ даст правовую оценку сведениям о деятельности военных инструкторов из Канады, тренировавших украинских неонацистов из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственным комитетом будет дана правовая оценка сведениям о действиях военных инструкторов из Канады, проводивших обучение украинских неонацистов. Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов расследуют указанный факт и примут меры к установлению лиц, причастных к проведению военных тренировок, направленных на обучение совершению преступлений в отношении мирного населения", - говорится в сообщении.По данным СК, канадские военные инструкторы в рамках тренировочной миссии на Украине обучали представителей нацистского полка "Азов".
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в мире, россия, украина, канада, следственный комитет россии (ск рф)
12:25 29.04.2022 (обновлено: 12:34 29.04.2022)
 
СК даст оценку сведениям о работе канадских инструкторов на Украине

СК даст правовую оценку сведениям о подготовке боевиков "Азова" инструкторами из Канады

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОбучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне
Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. СК РФ даст правовую оценку сведениям о деятельности военных инструкторов из Канады, тренировавших украинских неонацистов из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следственным комитетом будет дана правовая оценка сведениям о действиях военных инструкторов из Канады, проводивших обучение украинских неонацистов. Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов расследуют указанный факт и примут меры к установлению лиц, причастных к проведению военных тренировок, направленных на обучение совершению преступлений в отношении мирного населения", - говорится в сообщении.
По данным СК, канадские военные инструкторы в рамках тренировочной миссии на Украине обучали представителей нацистского полка "Азов".
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 18:43
Военные инструкторы США продолжают работу на Украине, заявили в Пентагоне
 
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