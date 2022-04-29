https://ria.ru/20220429/ukraina-1786089181.html

Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины

Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины - РИА Новости, 29.04.2022

Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины

Почти 1 тысяча огневых задач выполнены за ночь артиллерийскими подразделениями, поражены 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии противника, уничтожены... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:55

2022-04-29T10:55

2022-04-29T10:55

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти 1 тысяча огневых задач выполнены за ночь артиллерийскими подразделениями, поражены 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии противника, уничтожены свыше 280 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей", - заявил он.

https://ria.ru/20220427/donbass-1785780993.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина