https://ria.ru/20220429/ukraina-1786089181.html
Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины
Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины - РИА Новости, 29.04.2022
Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины
Почти 1 тысяча огневых задач выполнены за ночь артиллерийскими подразделениями, поражены 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии противника, уничтожены... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:55
2022-04-29T10:55
2022-04-29T10:55
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти 1 тысяча огневых задач выполнены за ночь артиллерийскими подразделениями, поражены 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии противника, уничтожены свыше 280 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей", - заявил он.
https://ria.ru/20220427/donbass-1785780993.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины
Россия за ночь уничтожила 21 пункт управления вооруженных сил Украины
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти 1 тысяча огневых задач выполнены за ночь артиллерийскими подразделениями, поражены 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии противника, уничтожены свыше 280 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей", - заявил он.