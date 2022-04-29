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Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины - РИА Новости, 29.04.2022
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Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины
Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины - РИА Новости, 29.04.2022
Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины
Почти 1 тысяча огневых задач выполнены за ночь артиллерийскими подразделениями, поражены 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии противника, уничтожены... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:55
2022-04-29T10:55
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россия
украина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти 1 тысяча огневых задач выполнены за ночь артиллерийскими подразделениями, поражены 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии противника, уничтожены свыше 280 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей", - заявил он.
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в мире, россия, украина
10:55 29.04.2022
 
Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины

Россия за ночь уничтожила 21 пункт управления вооруженных сил Украины

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти 1 тысяча огневых задач выполнены за ночь артиллерийскими подразделениями, поражены 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии противника, уничтожены свыше 280 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей", - заявил он.
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