https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087472.html

Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов

Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов - РИА Новости, 29.04.2022

Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов

Российская авиация за ночь поразила более ста украинских военных объектов, среди которых склады, опорные пункты и оружейные схроны. Об этом на брифинге заявил... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:46

2022-04-29T10:46

2022-04-29T11:23

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войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская авиация за ночь поразила более ста украинских военных объектов, среди которых склады, опорные пункты и оружейные схроны. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины", — сказал он.Среди пораженных целей два командных пункта, 11 опорных, 95 "мест сосредоточения живой силы и военной техники", а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в селах Покровское и Гороховское.Кроме того, ВКС ударом ракет большой дальности уничтожили производственные корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве.В свою очередь, ракетчики за ночь поразили 13 военных объектов. В частности, в районе Гороховского уничтожена пусковая установка с боевым расчетом ракетного комплекса "Точка-У". Утверждается, что с нее же вчера украинские военные ударили по кварталам Херсона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087712.html

https://ria.ru/20220429/ustanovki-1786088327.html

https://ria.ru/20220429/kalibr-1786054099.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, войска воздушно-космической обороны