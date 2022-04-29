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Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов
Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов - РИА Новости, 29.04.2022
Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов
Российская авиация за ночь поразила более ста украинских военных объектов, среди которых склады, опорные пункты и оружейные схроны. Об этом на брифинге заявил... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:46
2022-04-29T11:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская авиация за ночь поразила более ста украинских военных объектов, среди которых склады, опорные пункты и оружейные схроны. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины", — сказал он.Среди пораженных целей два командных пункта, 11 опорных, 95 "мест сосредоточения живой силы и военной техники", а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в селах Покровское и Гороховское.Кроме того, ВКС ударом ракет большой дальности уничтожили производственные корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве.В свою очередь, ракетчики за ночь поразили 13 военных объектов. В частности, в районе Гороховского уничтожена пусковая установка с боевым расчетом ракетного комплекса "Точка-У". Утверждается, что с нее же вчера украинские военные ударили по кварталам Херсона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087712.html
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в мире, россия, войска воздушно-космической обороны
10:46 29.04.2022 (обновлено: 11:23 29.04.2022)
 
Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов

Минобороны: авиация ВКС уничтожила 112 военных объектов на Украине, в том числе склады

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПилоты у самолета Су-24М авиагруппы ВКС России готовятся к боевым вылетам в рамках специальной военной операции
Пилоты у самолета Су-24М авиагруппы ВКС России готовятся к боевым вылетам в рамках специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская авиация за ночь поразила более ста украинских военных объектов, среди которых склады, опорные пункты и оружейные схроны. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины", — сказал он.
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Среди пораженных целей два командных пункта, 11 опорных, 95 "мест сосредоточения живой силы и военной техники", а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в селах Покровское и Гороховское.
Кроме того, ВКС ударом ракет большой дальности уничтожили производственные корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве.
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В свою очередь, ракетчики за ночь поразили 13 военных объектов. В частности, в районе Гороховского уничтожена пусковая установка с боевым расчетом ракетного комплекса "Точка-У". Утверждается, что с нее же вчера украинские военные ударили по кварталам Херсона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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