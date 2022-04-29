10:46 29.04.2022 (обновлено: 11:23 29.04.2022)
Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов
Минобороны: авиация ВКС уничтожила 112 военных объектов на Украине, в том числе склады
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПилоты у самолета Су-24М авиагруппы ВКС России готовятся к боевым вылетам в рамках специальной военной операции
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская авиация за ночь поразила более ста украинских военных объектов, среди которых склады, опорные пункты и оружейные схроны. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Среди пораженных целей два командных пункта, 11 опорных, 95 "мест сосредоточения живой силы и военной техники", а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в селах Покровское и Гороховское.
Кроме того, ВКС ударом ракет большой дальности уничтожили производственные корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве.
В свою очередь, ракетчики за ночь поразили 13 военных объектов. В частности, в районе Гороховского уничтожена пусковая установка с боевым расчетом ракетного комплекса "Точка-У". Утверждается, что с нее же вчера украинские военные ударили по кварталам Херсона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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